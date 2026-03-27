Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Παραγουάη, το Παναθηναϊκός - Μονακό στη Euroleague

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
της ημέρας με αρκετά διεθνή παιχνίδια.
Στις 21:00 είναι η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μας, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» την Παραγουάη. Το παιχνίδι θα προβληθεί από τη συχνότητα του Alpha.
Στα υπόλοιπα διεθνή φιλικά, η Αγγλία τίθεται αντιμέτωπη με την Ουρουγουάη στις 21:45 (Nova Sports Premier League), Ελβετία με τη Γερμανία (21:45, Nova Sports start), η Ολλανδία με τη Νορβηγία (21:45, Νova Sports 3) και τέλος η Ισπανία φιλοξενεί τη Σερβία στις 22:00 (Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα, Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6), στις 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 5) και Παρτίζαν - Βαλένθια (Nova Sports 2).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)