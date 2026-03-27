Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Παραγουάη, το Παναθηναϊκός - Μονακό στη Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Παραγουάη.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με αρκετά διεθνή παιχνίδια.

Στις 21:00 είναι η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μας, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» την Παραγουάη. Το παιχνίδι θα προβληθεί από τη συχνότητα του Alpha.

Στα υπόλοιπα διεθνή φιλικά, η Αγγλία τίθεται αντιμέτωπη με την Ουρουγουάη στις 21:45 (Nova Sports Premier League), Ελβετία με τη Γερμανία (21:45, Nova Sports start), η Ολλανδία με τη Νορβηγία (21:45, Νova Sports 3) και τέλος η Ισπανία φιλοξενεί τη Σερβία στις 22:00 (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα, Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6), στις 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 5) και Παρτίζαν - Βαλένθια (Nova Sports 2).

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι (1ος Ημιτελικός)

21:00 ALPHA Ελλάδα – Παραγουάη Φιλικός Αγώνας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Βαλένθια Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουρουγουάη Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ελβετία – Γερμανία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Νορβηγία Φιλικός Αγώνας

21:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

22:00 Novasports 1HD Ισπανία – Σερβία Φιλικός Αγώνα
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

