Ο Άλεκ Μπάλντουιν εξομολογήθηκε ότι τα παιδιά του, «του έσωσαν τη ζωή» μετά τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς
Η διευθύντρια φωτογραφίας του «Rust» έχασε τη ζωή της, όταν το όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων
Τη βοήθεια που του πρόσφεραν τα παιδιά του μετά τη δικαστική περιπέτεια στην οποία ενεπλάκη λόγω του θανάτου της Χαλίνα Χάτσινς ανέδειξε ο Άλεκ Μπάλντουιν.
Η διευθύντρια φωτογραφίας έχασε τη ζωή της στις 21 Οκτωβρίου 2021, όταν το όπλο που κρατούσε ο Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γουέστερν. Ο 66χρονος ηθοποιός κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.
Ανατρέχοντας σε όσα βίωσε, ο Μπάλντουιν εξήγησε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο The Adam Friedland Show πως τα παιδιά του τον βοήθησαν να βγει αλώβητος. Ο ηθοποιός και πατέρας οκτώ παιδιών εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία τριάμισι χρόνια, «δεν έκανε και πολλά» και βρισκόταν συνεχώς στο σπίτι, προσθέτοντας ότι τα παιδιά του «τον έσωσαν».
«Είμαι 67 χρονών, έχω ένα μωρό 3 ετών, οπότε έχω πολλά παιδιά στο σπίτι… και μου έσωσαν τη ζωή», είπε. «Φτάνεις σε ένα σημείο που σκέφτεσαι λιγότερο από πού θα πάρεις αγάπη και περισσότερο πού θα δώσεις αγάπη. Ένα από τα πιο απογοητευτικά, ακόμα και επώδυνα πράγματα στη ζωή είναι όταν δεν έχεις κανέναν να του δώσεις την αγάπη σου».
«Έχω πολλή αγάπη να δώσω και έχω όλα αυτά τα παιδιά γύρω μου όλη μέρα και δεν… έκανα και πολλά τα τελευταία τριάμισι χρόνια», συνέχισε. «Ήμουν συνέχεια στο σπίτι και με έσωσαν. Μου έσωσαν τη ζωή».
Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς του TLC The Baldwins που επικεντρώνεται στη ζωή τους, η σύζυγος του ηθοποιού, Χιλάρια, είχε περιγράψει πόσο είχε επηρεάσει την οικογένειά τους η δικαστική περιπέτεια του Μπάλντουιν.
Όπως είχε πει τα παιδιά τους ήταν πηγή χαράς για εκείνους ακόμα και στις δυσκολίες που συνάντησαν μετά τον θάνατο της Χάτσινς και τις κατηγορίες σε βάρος του Μπάλντουιν: «Είμαστε ευλογημένοι που τους έχουμε τα παιδιά και μας δίνουν χαρά. Και την ίδια στιγμή, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάντα τα παιδιά μας, ότι μπορούν να είναι παιδιά και ότι δεν θα κουβαλούν το βάρος του να μας στηρίζουν εκείνα. Όταν συμβαίνει κάτι κακό, υπάρχει μια φωτιά, και η δουλειά σου είναι να προσπαθήσεις να μην εξαπλωθεί. Αλλά ήθελα, όσο περισσότερο μπορούσα, να βάλω ένα φράγμα γύρω από τα παιδιά μου».
Alec Baldwin Says His Kids 'Saved My Life' Following the Aftermath of the 'Rust' Shooting https://t.co/JijIpVpVWj— People (@people) December 5, 2025
