Αντελίνα Βαρθακούρη: Δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου, τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά

Αντελίνα Βαρθακούρη , καθώς δεν αισθανόταν ευτυχισμένη με το βάρος που είχε στο παρελθόν

Αντελίνα Βαρθακούρη στάθηκε σε εκείνους που σχολιάζουν στα social media για πρόσωπα που εμφανίζονται αδυνατισμένα, ότι κάνουν χρήση ενέσεων, κάτι που η ίδια θεωρεί άδικο, αφού το ταξίδι για την απώλεια βάρους είναι για εκείνη κάτι πιο ουσιαστικό και σύνθετο.





Όπως είπε: « Όταν σταμάτησα την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη και δεν με έβρισκα πουθενά, δεν με αναγνώριζα. Είχα χάσει την ισορροπία μου, είχα χάσει την Αντελίνα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και τα κιλά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι όπως αυτός αισθάνεται ευτυχισμένος και καλά με τον εαυτό του. Εγώ δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου. Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με εμένα. Διαβάζω πολλά σχόλια, που πολύ εύκολα για ανθρώπους που έχουν αδυνατίσει θα γράψουν ότι κάνει ενέσεις. Πόσο άδικο είναι για ανθρώπους, που έχουν χάσει τα κιλά τους, πολύ πριν βγει η ένεση, χρόνια πριν, να λένε ότι αυτό είναι. Είναι ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου και είναι άδικο ».



