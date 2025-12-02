Σιμόνα Προτσάσκοβα: Η Μις Τσεχία θέλει να εμπνέει τον κόσμο με τον ακτιβισμό της
Πασίγνωστο μοντέλο στην Ασία, εκθαμβωτική στις Εβδομάδες Μόδας της Ευρώπης και δραστήρια ακτιβίστρια, η Μις Τσεχία φωτογραφίζεται στην Αθήνα με Σίλια Κριθαριώτη
Η γεννημένη στην Τσεχία Σιμόνα Προτσάσκοβα θέλησε από νωρίς να ξεφύγει από τα στενά σύνορα της χώρας της με το μεγάλο όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο της μόδας και έχει ξεχωρίσει ήδη ως μια πολλά υποσχόμενη newcomer. Θα τη συναντήσω στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις άφθονες επισκέψεις της στα μέρη μας. «Στην Ελλάδα έρχομαι συχνά γιατί είναι μια χώρα που αγαπώ. Επισκέπτομαι κυρίως τα νησιά για διακοπές, αλλά είμαι και σε συζητήσεις για κάποιες συνεργασίες που θα τις δείτε σύντομα. Ηδη με βλέπετε να φοράω τα ρούχα της Σίλιας, τα οποία βρίσκω υπέροχα. Είναι φορέματα γεμάτα δημιουργικότητα και έμπνευση».
Ψηλή, με αρμονικές αναλογίες και αυτή την πορσελάνινη επιδερμίδα που θαυμάζουμε στα κορίτσια από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, η Μις Τσεχία 2025 διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν τη χρυσή εποχή του μόντελινγκ τη δεκαετία του ’90 και έχρησαν top models πολύ πριν το σύμπαν κατακλυστεί από γυναίκες πανομοιότυπες με την Κιμ Καρντάσιαν.
Τη ρωτώ πώς από μια μικρή πόλη της Τσεχίας, το Ζνόγμο, βρέθηκε σε εξώφυλλα εμβληματικών περιοδικών, όπως το «Elle» και η «Vogue» της χώρας της. «Μεγάλωσα όντως σε μια μικρή πόλη, περιτριγυρισμένη από τη φύση, όπου περνούσα τον περισσότερο χρόνο μου στην ύπαιθρο, τρέχοντας και σκαρφαλώνοντας σε δέντρα. Οι γονείς μου πάντα ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία. Ημουν ένα πολύ περίεργο και δραστήριο παιδί. Μου άρεσε να ζωγραφίζω, να βγάζω φωτογραφίες και έπαιζα πολύ καλό βόλεϊ. Αυτός ο συνδυασμός αθλητισμού, φαντασίας και ελευθερίας διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου και με οδήγησε σε όλα όσα κάνω σήμερα. Οταν ήμουν στην εφηβεία, πολλοί πίστευαν ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά με το βόλεϊ. Με είχε όμως ήδη κερδίσει ο χώρος της μόδας. Ξεφύλλιζα τα περιοδικά, χάζευα τα editorials και έλεγα “αυτό είναι το όνειρό μου!”».
Σε ηλικία 15 ετών, η Σιμόνα είχε ήδη δεχτεί πρόταση να υπογράψει συμβόλαιο με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων στο Τόκιο. «Ομως, με την οικογένειά μου αποφασίσαμε ότι θα ήταν ασφαλέστερο για μένα να ξεκινήσω την καριέρα μου στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση πυροδότησε μία ακόμη ισχυρότερη επιθυμία, να δω τον κόσμο και να κάνω κάτι ουσιαστικό μέσα από τη δουλειά που είχα επιλέξει.
Με θυμάμαι να κάθομαι στο δωμάτιό μου, να ξεφυλλίζω τη “Vogue” και να σκέφτομαι “εγώ πότε θα κάνω ένα τέτοιο εξώφυλλο;”. Λίγους μήνες μετά εργαζόμουν ως μοντέλο σε πρακτορείο της Πράγας και συμμετείχα σε αρκετές επιδείξεις στην Εβδομάδα Μόδας της Mercedes-Benz στην Τσεχία, γεγονός που μου άνοιξε τις πόρτες και για τις πασαρέλες του Μιλάνου. Πήρα μέρος στη Fashion Week εκεί και φωτογραφήθηκα για τις καμπάνιες του ιταλικού οίκου Twinset και για άλλα brands. Ηταν ένας εντελώς νέος κόσμος για μένα: ταξίδευα μόνη μου, χρειαζόταν να προσαρμοστώ σε πρωτόγνωρες συνθήκες και να μάθω να φέρομαι σαν επαγγελματίας σε μια τόσο νεαρή ηλικία. Η ζωή μου είχε αλλάξει εντελώς, ήταν κουραστική, απαιτητική, αλλά είχα βρει αυτό που ουσιαστικά ήθελα».
«Και η Ασία πώς προέκυψε τελικά;» τη ρωτάω αφού γνωρίζω ότι στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου έχει κάνει πολλά fashion editorials και διαφημιστικά για προϊόντα και brands που είναι συνυφασμένα με τη μακρινή ήπειρο. «Με την Ιαπωνία έχω κάτι καρμικό», λέει γελώντας. «Μπορεί να αρνήθηκα εκείνο το πρώτο συμβόλαιο, στη συνέχεια όμως είπα “ναι” σε πολλές προτάσεις. Πρόκειται άλλωστε για μια πολύ μεγάλη αγορά όπου γίνονται πολλές δουλειές και με καλές απολαβές. Ενα μέρος της επιτυχημένης πορείας μου οφείλεται στην Ιαπωνία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινα δημοφιλής, καθώς η μία δουλειά μού έφερνε την άλλη».
Πλέον, η ζωή της είναι μια ατέλειωτη κούρσα με τα αεροπορικά μίλια και τον χρόνο, αφού η Σιμόνα βρίσκεται διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα, αλλάζοντας τόπους διαμονής και δοκιμάζοντας τον εαυτό της σε νέα επαγγελματικά πρότζεκτ. «Παρά το γεγονός ότι έχω ακόμη να κάνω πολλά, νιώθω υπερήφανη όταν βρίσκομαι στην Ιταλία και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα γιόγκα έχει ταυτίσει το brand του με μένα ή όταν με κλείνουν για ένα editorial μόδας στη Μαδρίτη», λέει, ενώ το βιογραφικό της έχει εμπλουτιστεί επίσης με σόου στην Εβδομάδα Μόδας της Ρώμης και της Λισαβόνας, αλλά και σε εκδήλωση της Louis Vuitton στη Βαρκελώνη.
Με ένα δυναμικό ξεκίνημα κι ενώ έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει στο μόντελινγκ, η Σιμόνα βάζει από τώρα τα θεμέλια για την επόμενη μέρα: «Εχω σπουδάσει Διοίκηση Μάρκετινγκ και Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα, στη Δανία. Ηταν σημαντικό για μένα να συνδυάσω τη δημιουργικότητα που έχει η μόδα με τη στρατηγική, να καταλάβω πώς μπορώ να χτίσω ένα εμπορικό σήμα και να αποκτήσω μια πιο σφαιρική αντίληψη. Αυτή η εκπαίδευση μου έδωσε μια νέα προοπτική και στον χώρο της μόδας. Αρχισα να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου όχι μόνο ως μοντέλο αλλά και ως brand, μέσα από ένα επιχειρηματικό πρίσμα».
Εχοντας θέσει ως στόχο από την αρχή να μη γίνει άλλο ένα μοντέλο μέσα στο πλήθος, η Σιμόνα Προτσάσκοβα είναι παράλληλα και μια συνειδητοποιημένη ακτιβίστρια μέσα από τον οργανισμό της Move for Purpose. «Το Move for Purpose ξεκίνησε ως άλλο ένα όνειρο ζωής. Θέλησα μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα να εμπνεύσω παιδιά και ενήλικες ώστε μέσω του αθλητισμού να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ομαδικό πνεύμα και επίγνωση των δυνατοτήτων τους. Να επανασυνδεθούν όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με την καρδιά και το πνεύμα τους. Η συστηματική σωματική άσκηση διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας και χτίζει τη σωστή νοοτροπία που μας βοηθά σε κάθε στάδιο της ζωής μας, όσο σκληρές κι αν είναι οι συνθήκες. Οι προκλήσεις της ζωής προϋποθέτουν καλή φυσική κατάσταση και ατσάλινους χαρακτήρες», λέει αποφασιστικά. Στα μελλοντικά σχέδιά της είναι να επικοινωνήσει το Move for Purpose διεθνώς, αλλά και να αναπτύξει μια σειρά από καταφύγια ευεξίας που να συνδέουν την κίνηση με την ενσυνειδητότητα. «Θέλω επίσης να βοηθήσω στη χρηματοδότηση σχετικών σχολικών προγραμμάτων. Επιθυμώ να δημιουργήσω κάτι ουσιαστικό με όλα όσα έχω μάθει. Νιώθω ότι αποστολή μου είναι να εμπνέω τους ανθρώπους όχι μόνο να είναι υγιείς και όμορφοι, αλλά και να ζουν όμορφα».
