Σιμόνα Προτσάσκοβα: Η Μις Τσεχία θέλει να εμπνέει τον κόσμο με τον ακτιβισμό της Πασίγνωστο μοντέλο στην Ασία, εκθαμβωτική στις Εβδομάδες Μόδας της Ευρώπης και δραστήρια ακτιβίστρια, η Μις Τσεχία φωτογραφίζεται στην Αθήνα με Σίλια Κριθαριώτη

Συνέντευξη στη Μαρία Λεμονιά Φωτογράφος: Stefan Imielski 02.12.2025, 07:52