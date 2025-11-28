Γιάννης Σπαλιάρας: O πατέρας μου έφυγε ένα βράδυ ξαφνικά, δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω
Γιάννης Σπαλιάρας: O πατέρας μου έφυγε ένα βράδυ ξαφνικά, δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω
Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, δήλωσε το μοντέλο για τον θάνατο του πατέρα μου
Στον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του αναφέρθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, εξηγώντας πως η απώλειά του τον συγκλόνισε, καθώς δεν πρόβαλε να τον αποχαιρετήσει.
Μιλώντας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», το μοντέλο περιέγραψε πως η σχέση του με τη μητέρα του έγινε ακόμη πιο στενή μετά τον θάνατο του πατέρα του. Αναφερόμενος στην ξαφνική απώλεια ενός τόσο κοντινού του ανθρώπου, εξήγησε ότι τον επηρέασε έντονα, σε σημείο που απέκτησε φοβία, μήπως κληθεί να αντιμετωπίσει ξανά παρόμοια κατάσταση.
Πιο αναλυτικά, το μοντέλο δήλωσε: «O πατέρας μου έφυγε ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για εμένα. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, με αποτέλεσμα όλη η αγάπη μου και η αδυναμία να πηγαίνει στη μητέρα μου. Είμαι σε υπερβολικό σημείο κοντά στη μητέρα μου. Όσο μεγαλώνω έρχομαι πιο κοντά στην οικογένεια και καταλαβαίνω ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Δεν πρόλαβα ούτε να τον χαιρετήσω, ούτε να το συνειδητοποιήσω, ήταν πολύ σκληρό και επειδή ήταν ξαφνικό έχω τρομερή φοβία μην μη συμβεί ξανά κάτι τέτοιο».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Μιλώντας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», το μοντέλο περιέγραψε πως η σχέση του με τη μητέρα του έγινε ακόμη πιο στενή μετά τον θάνατο του πατέρα του. Αναφερόμενος στην ξαφνική απώλεια ενός τόσο κοντινού του ανθρώπου, εξήγησε ότι τον επηρέασε έντονα, σε σημείο που απέκτησε φοβία, μήπως κληθεί να αντιμετωπίσει ξανά παρόμοια κατάσταση.
Πιο αναλυτικά, το μοντέλο δήλωσε: «O πατέρας μου έφυγε ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για εμένα. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, με αποτέλεσμα όλη η αγάπη μου και η αδυναμία να πηγαίνει στη μητέρα μου. Είμαι σε υπερβολικό σημείο κοντά στη μητέρα μου. Όσο μεγαλώνω έρχομαι πιο κοντά στην οικογένεια και καταλαβαίνω ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Δεν πρόλαβα ούτε να τον χαιρετήσω, ούτε να το συνειδητοποιήσω, ήταν πολύ σκληρό και επειδή ήταν ξαφνικό έχω τρομερή φοβία μην μη συμβεί ξανά κάτι τέτοιο».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα