Τηλεθέαση Τετάρτης: Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ, το προβάδισμα της Καινούργιου και ένα «Σόι» παντός καιρού

Ελάχιστες οι εκπλήξεις στην τηλεθέαση με τις θέσεις στην κατάταξη να αρχίζουν πλέον να διαμορφώνονται
Το βράδυ της Τετάρτης, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ παρακολούθησαν 1.172.000 τηλεθεατές και το δυναμικό κοινό σε ποσοστό 28,4% οδηγώντας την prime time του Mega στην κορυφή και με σημαντική απόσταση από τον δεύτερο «Αγιο Ερωτα» στον Alpha που άγγιξε το 16,4% του δυναμικού κοινού και 968 χιλιάδες τηλεθεατές στο σύνολο.
Στην ζώνη όμως στάθηκε επάξια και η σειρά «Τότε και τώρα» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Ελενα Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ που είδε διψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα 12,1% και 387 χιλιάδες τηλεθεατές. Πολύ υψηλά ποσοστά για τη «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα 17,1%.
Στην πρωινή ζώνη η μάχη συνεχίζεται μέρα με την ημέρα και για μία ακόμη φορά νικήτρια στο δυναμικό κοινό ήταν η «Σούπερ Κατερίνα» με ποσοστό 17,4% ενώ περίπου στα ίδια νούμερα ήταν και ο μέσος όρος του «Happy Day» με 17,2%. Ακολούθησε στην δεύτερη θέση και με απόσταση το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 12,8% και αμέσως μετά οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 11,4%.
Το «Vinylio» των Ράδιο Αρβύλα στην πρεμιέρα του σημείωσε 17,2% με τις γυναίκες 18-24 να ξεπερνούν το 28%, με ισχυρό αντίπαλο το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που έμεινε στο 14,7%.
Ξεπέρασε το 20% η σειρά «Το σόι» σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι ενώ στα απογευματινά τηλεπαιχνίδια το «Deal» στον Alpha και το «The Chase» στο Mega κρατούν τις πρωτιές με ποσοστά πάνω από 14%. Σε μικρή απόσταση ο «Τροχός της τύχης» με 12,7%.
