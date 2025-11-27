Γιάννης Νταλιάνης: Το θέατρο είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, σου δίνεται η δυνατότητα να ξαναβιώσεις πράγματα
Δεν έχω μεγάλες φιλοσοφικές αναζητήσεις, ίσως επειδή με απασχολεί περισσότερο η ψυχοσύνθεση και το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, πρόσθεσε
Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Ιβάνωφ», ο Γιάννης Νταλιάνης μίλησε για την καθημερινότητά του, τη ζωή του ως πατέρας δύο κοριτσιών, τις αγάπες και τις ανησυχίες του, αλλά και τη σχέση που διατηρεί με το θέατρο και τη λογοτεχνία. Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς συνδυάζει την επαγγελματική του πορεία με τη συμμετοχή του στην οικογενειακή ζωή, αναφέρθηκε στις κοινές δραστηριότητες που κάνει με τις κόρες του, στη δική του σχέση με τον αθλητισμό και τη μαγειρική, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για τον ρόλο του θεάτρου στη ζωή του, σε μια συζήτηση με προσωπικό και καλλιτεχνικό βάθος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για τον χρόνο που περνά με τα παιδιά του, αποκάλυψε ότι το μπάσκετ αποτελεί βασικό κομμάτι της επικοινωνίας τους, περιγράφοντας στιγμές που μοιράζεται με τη μικρότερη κόρη του στο γήπεδο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. «Σε προσωπικό επίπεδο το ρεκόρ είναι το μπάσκετ και μόνος μου και με την κόρη μου. Είναι πολύ ωραία δραστηριότητα για τα κορίτσια. Κάνουμε κρυφές προπονήσεις με τη μικρή», δήλωσε ο Γιάννης Νταλιάνης.
Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με τη μαγειρική, την οποία αντιμετωπίζει ως μια ακόμη καθημερινή ρουτίνα που τον φέρνει πιο κοντά στις κόρες του, αλλά και ως έναν τρόπο προσωπικής εκτόνωσης και εσωτερικής σκέψης.
«Όσο μπορώ μαγειρεύω για τις κόρες μου, αν έχω χρόνο. Η φασολάδα μου είναι πολύ καλή και μακαρόνια με κιμά. Στον covid κατάφερα παστίτσιο και γεμιστά. Την ώρα της μαγειρικής μπορεί να σκέφτομαι και πράγματα της δουλειάς και πιο βαθιά και προσωπικά. Δεν έχω μεγάλες φιλοσοφικές αναζητήσεις, ίσως επειδή με απασχολεί περισσότερο η ψυχοσύνθεση και το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Η κόρη μου η μεγάλη είναι μέσα στο υπαρξιακό και στην αναζήτηση. Τα πράγματα έχουν μπερδευτεί "ναι, θέλουμε να είμαστε γνωστοί, αλλά η πραγματική μεγάλη χαρά βρίσκεται στο ίδιο το κείμενο και στη δουλειά με τους μεγάλους συγγραφείς"», εξήγησε.
Αναφερόμενος στη σύγχρονη παιδική και εφηβική καθημερινότητα, ο Γιάννης Νταλιάνης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας πως η σχέση αυτή δεν τον αφήνει αδιάφορο. «Οι κόρες μου καταναλώνουν χρόνο στα social media κι αυτό είναι πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια, συναγωνισμού κι ανταγωνισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο κομμάτι της επαγγελματικής του διαδρομής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέατρο και στους μεγάλους συγγραφείς με τους οποίους καταπιάνεται φέτος, περιγράφοντας τη φετινή θεατρική σεζόν ως μια βαθιά κατάδυση στο έργο δύο κορυφαίων Ρώσων δημιουργών.
«Στον τομέα του θεάτρου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιο τέτοιου τύπου ρεκόρ φέτος, εκτός ότι μπαίνω στα βαθιά σε δύο Ρώσους δημιουργούς. Έχουμε έναν καυτό ρώσικο χειμώνα με Ντοστογιέφσκι και Τσέχωφ. Το θέατρο είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, σου δίνεται η δυνατότητα να ξαναβιώσεις πράγματα μέσα σε έναν άλλο κόσμο. Ο Τσέχωφ φτιάχνει μια ολόκληρη ανθρωπότητα με τις αντιφάσεις της, με την αγάπη του για τους ανθρώπους και την οξεία κριτική απέναντι στη γελοιότητά τους», είπε ο Γιάννης Νταλιάνης.
