Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια, έγραψε για τα γενέθλιά της η Μάιλι Σάιρους



Μάιλι Σάιρους και με αφορμή τα γενέθλιά της, μοιράστηκε ορισμένες προσωπικές σκέψεις της.

σήμερα

Τα 33 της χρόνια έκλεισε ηΗ τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με την τούρτα της. «Τα 33 μου ήδη λάμπουν χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε αρχικά η Σάιρους στη λεζάντα της δημοσίευσής της και πρόσθεσε: «Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. Σας αγαπώ όλους».