Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια, έγραψε για τα γενέθλιά της η Μάιλι Σάιρους
Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια, έγραψε για τα γενέθλιά της η Μάιλι Σάιρους
Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 33 της χρόνια και μοιράστηκε φωτογραφίες με την τούρτα της
Τα 33 της χρόνια έκλεισε η Μάιλι Σάιρους και με αφορμή τα γενέθλιά της, μοιράστηκε ορισμένες προσωπικές σκέψεις της.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με την τούρτα της. «Τα 33 μου ήδη λάμπουν χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε αρχικά η Σάιρους στη λεζάντα της δημοσίευσής της και πρόσθεσε: «Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. Σας αγαπώ όλους».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Ο Βαρουφάκης απαντά στον Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα «κουπόνια»
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με την τούρτα της. «Τα 33 μου ήδη λάμπουν χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε αρχικά η Σάιρους στη λεζάντα της δημοσίευσής της και πρόσθεσε: «Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. Σας αγαπώ όλους».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Ο Βαρουφάκης απαντά στον Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα «κουπόνια»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα