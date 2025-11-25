Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα
Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα
Έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω, δήλωσε
Μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη λάθος διατύπωση δημοσιογράφου ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά», η Μίνα Αρναούτη θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια. Εκείνη και η Φρόσω Κυριακού ήταν οι δύο γυναίκες που είχαν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή το μοιραίο βράδυ.
Το όνομα του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έπειτα από τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων, με τη Μίνα Αρναούτη να κάνει μια ανάρτηση για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτική εκπομπή.
Η ίδια εξέφρασε την οργή της για μια δήλωση που έκανε ο παρουσιαστής πως η ίδια «είχε τραυματιστεί ελαφρά», την ημέρα του τροχαίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, πέρασε 17 χειρουργεία, πνευμονική εμβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Τόνισε μάλιστα, πως όλα λέγονται για την τηλεθέαση και πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στον άνθρωπο.
«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο», έγραψε.
Σε άλλη ανάρτησή της, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,– παρουσιάζεται το όνομά της και η υπόθεσή της από συγκεκριμένες εκπομπές. Η ίδια κάνει λόγο για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης» και επισημαίνει ότι, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει ανακριβή και συκοφαντικά ρεπορτάζ που, όπως τονίζει, προσβάλλουν την προσωπικότητά της.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, "μαρτυρίες" που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤΙ δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να "χτίζουν" ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι' αυτό, συκοφαντώντας με με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!».
Το όνομα του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έπειτα από τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων, με τη Μίνα Αρναούτη να κάνει μια ανάρτηση για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτική εκπομπή.
Η ίδια εξέφρασε την οργή της για μια δήλωση που έκανε ο παρουσιαστής πως η ίδια «είχε τραυματιστεί ελαφρά», την ημέρα του τροχαίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, πέρασε 17 χειρουργεία, πνευμονική εμβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Τόνισε μάλιστα, πως όλα λέγονται για την τηλεθέαση και πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στον άνθρωπο.
«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο», έγραψε.
Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από την εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ΕΛΑΦΡΑ!Βρεθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή κ κινδύνεψα να πεθάνω.ΟΛΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.— Μίνα Αρναούτη (@minaarnaouti) November 25, 2025
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, "μαρτυρίες" που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤΙ δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να "χτίζουν" ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι' αυτό, συκοφαντώντας με με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!».
November 24, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα