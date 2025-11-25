Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα
GALA
Μίνα Αρναούτη Παντελής Παντελίδης τροχαίο

Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα

Έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω, δήλωσε

Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα
Γεωργία Κοτζιά
39 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη λάθος διατύπωση δημοσιογράφου ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά», η Μίνα Αρναούτη θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια. Εκείνη και η Φρόσω Κυριακού ήταν οι δύο γυναίκες που είχαν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή το μοιραίο βράδυ.

Το όνομα του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έπειτα από τις τοποθετήσεις του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων, με τη Μίνα Αρναούτη να κάνει μια ανάρτηση για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η ίδια εξέφρασε την οργή της για μια δήλωση που έκανε ο παρουσιαστής πως η ίδια «είχε τραυματιστεί ελαφρά», την ημέρα του τροχαίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, πέρασε 17 χειρουργεία, πνευμονική εμβολή και παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Τόνισε μάλιστα, πως όλα λέγονται για την τηλεθέαση και πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στον άνθρωπο.

«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από εκπομπή του @KousoulosPetros ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτησή της, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,– παρουσιάζεται το όνομά της και η υπόθεσή της από συγκεκριμένες εκπομπές. Η ίδια κάνει λόγο για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης» και επισημαίνει ότι, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει ανακριβή και συκοφαντικά ρεπορτάζ που, όπως τονίζει, προσβάλλουν την προσωπικότητά της.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, "μαρτυρίες" που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤΙ δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να "χτίζουν" ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι' αυτό, συκοφαντώντας με με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!».



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας

Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα

«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Γεωργία Κοτζιά
39 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης