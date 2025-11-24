Φωτογραφίες: Η 92χρονη Τζόαν Κόλινς έβαλε τα χρυσά της για καλό σκοπό

της «Δυναστείας»

Η Τζόαν Κόλινς έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά στο Shooting Star Ball, όπου εμφανίστηκε με μια λαμπερή χρυσή τουαλέτα. Η 92χρονη σταρπαρευρέθηκε στη φιλανθρωπική εκδήλωση της οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Lancaster Hotel στις 22 Νοεμβρίου.Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε μία off-the-shoulder χρυσή δημιουργία με παγιέτες και εντυπωσιακό σκίσιμο πάνω από το γόνατο, την οποία συνδύασε με ασημένια μυτερά ψηλοτάκουνα. Η Κόλινς κράτησε μία μίνιμαλ προσέγγιση στα κοσμήματα, φορώντας μόνο ένα χρυσό βραχιόλι, σκουλαρίκια και δαχτυλίδι, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με έντονο κόκκινο κραγιόν. Πόζαρε για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί αλλά και δίπλα στον 60χρονο σύζυγό της,, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2002.Η Bρετανίδα σταρ έχει μιλήσει πολλές φορές για το μυστικό της νεότητάς της. Σε παλαιότερη συνέντευξη στο HELLO! είχε αναφέρει ότι «γεννήθηκε με το γονίδιο της χαράς και της ενέργειας», ενώ τόνισε πως η ευτυχία των παιδιών της είναι αυτό που της προσφέρει τη μεγαλύτερη χαρά. Όπως έχει δηλώσει, η ίδια φροντίζει να ζει με ευγνωμοσύνη και να προσέχει την υγεία της.Μητέρα τριών παιδιών, η Κόλινς έχει παντρευτεί πέντε φορές. Έχει δύο παιδιά, την Τάρα και τον Αλεξάντερ, από τον δεύτερο σύζυγό της Άντονι Νιούλι, και μία κόρη, την Κατιανά, από τον τρίτο σύζυγό της Ρον Κας. Το ζευγάρι Κόλινς–Γκίμπσον έχει μιλήσει συχνά για τη σχέση του, με την ηθοποιό να δηλώνει πως το μυστικό ενός μακροχρόνιου γάμου είναι η αμοιβαία υποστήριξη, η κατανόηση και η απόλαυση της συντροφιάς του άλλου.Φωτογραφίες: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia