Ο Έντι Μέρφι παραδέχτηκε ότι θύμωσε όταν δεν κέρδισε το Όσκαρ για το «Dreamgirls»: Πήγα μέχρι εκεί αδίκως, ήταν χάσιμο χρόνου

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η ενόχλησή του δεν οφειλόταν στην ήττα, αλλά στο γεγονός ότι αναγκάστηκε να παραστεί στην τελετή

Ιωάννα Μαρίνου
Τον θυμό που ένιωσε όταν το 2007 δεν κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Dreamgirls» περιέγραψε ο Έντι Μέρφι, εξηγώντας πως αισθάνθηκε ότι ήταν άσκοπη η παρουσία του στην τελετή, χαρακτηρίζοντάς της ως «χάσιμο χρόνου».

Στις 25 Φεβρουαρίου του 2007, ο Μέρφι ήταν το απόλυτο φαβορί για το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ, έχοντας κερδίσει όλα τα μεγάλα βραβεία της σεζόν. Όταν όμως ανακοινώθηκε ότι το βραβείο πήγε στον Άλαν Άρκιν για το «Little Miss Sunshine», ο ηθοποιός μπορεί να χειροκρότησε ευγενικά, αλλά όπως αποκαλύπτει στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie», ένιωσε έντονη ενόχληση για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Ο Έντι Μέρφι εισήλθε στην απονομή των Όσκαρ ως ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Η ερμηνεία του στο «Dreamgirls» είχε αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του, ενώ είχε ήδη επικρατήσει στις Χρυσές Σφαίρες, στα Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών και στα Critics Choice Awards. Όλα έδειχναν ότι ήταν θέμα χρόνου να κρατήσει το πρώτο του Όσκαρ.

Ωστόσο, όταν η Ρέιτσελ Βάις άνοιξε τον φάκελο για το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου, το Όσκαρ απονεμήθηκε στον Άλαν Άρκιν. Ο Μέρφι, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, Τζάκι Έρλ Χέιλι, Τζιμόν Χούνσου και Μαρκ Γουόλμπεργκ, χειροκρότησε, αλλά ένιωθε απογοητευμένος και θυμωμένος. Όπως δηλώνει στο ντοκιμαντέρ, αυτό που τον ενόχλησε δεν ήταν η απώλεια του βραβείου, αλλά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να παρευρεθεί άσκοπα στην τελετή. «Το να μην κερδίζω Όσκαρ ή οτιδήποτε δεν είναι αυτό που με μπέρδεψε», λέει ο ίδιος. «Αυτό που με μπέρδεψε είναι ότι ντύθηκα για να πάω στην τελετή, γιατί συνήθως δεν πηγαίνω σε βραβεία» πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Όποτε χάνω, σκέφτομαι: “Με έβαλαν στη διαδικασία να κατέβω μέχρι εκεί τζάμπα”. Θα μπορούσα να είχα χάσει και από το σπίτι. Είμαι με το γαμ@@@νο το σμόκιν. Τι χάσιμο χρόνου. Ποτέ δεν λέω "α, δεν κέρδισα". Λέω "με έκαναν να έρθω για το τίποτα;". Είναι πάντα ωραίο να κερδίζεις, αλλά αν δεν κερδίσω, δεν με νοιάζει. Γυρίζω σπίτι και το πρωί είμαι ακόμα ο Έντι».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

