Ο Έλτον Τζον εκνευρίστηκε με την καθυστέρηση της έναρξης του Rock & Roll Hall of Fame - «Το αεροπλάνο μου περιμένει»
Ο θρύλος της μουσικής φέρεται να αντέδρασε έντονα λόγω καθυστέρησης της τελετής, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να τιμήσει τον Μπράιαν Γουίλσον
Ένταση προκλήθηκε στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025, όταν ο Έλτον Τζον εκνευρίστηκε με την καθυστέρηση λέγοντας στους διοργανωτές, πως τον «περίμενε το αεροπλάνο του».
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Page Six», ο τραγουδιστής ξέσπασε στα παρασκήνια της τελετής το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, καθώς η εκδήλωση καθυστερούσε να ξεκινήσει. Άτομα που βρέθηκαν στα παρασκήνια του Peacock Theater αποκάλυψαν ότι ο Έλτον Τζον φώναζε και επιτέθηκε φραστικά στους διοργανωτές. «Τι στο καλό συμβαίνει με εσάς; Κανείς δεν ξέρει τι κάνει» φέρεται να είπε ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο μέσο.
Ο Τζον, όπως αναφέρθηκε, ανησυχούσε για την αναχώρησή του, λέγοντας επανειλημμένα: «Το αεροπλάνο μου περιμένει», λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο ιδρυτή των Beach Boys, Μπράιαν Γουίλσον.
Παρά την ένταση, ο Τζον εμφανίστηκε κανονικά στη σκηνή και, όπως ανέφερε πηγή του «Page Six», «παρά τον μικρό αναβρασμό στους διαδρόμους, βγήκε χωρίς κανένα πρόβλημα».
Ο καλλιτέχνης απέτισε φόρο τιμής στον Γουίλσον, που πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 82 ετών, ερμηνεύοντας το «God Only Knows». Στην ομιλία του χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη «είδωλό» του, λέγοντας: «Ήταν αυτός που με επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον όταν έγραφα τραγούδια στο πιάνο. Ήταν μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».
Elton John throws fit backstage at 2025 Rock & Roll Hall of Fame https://t.co/fy78rdRJ1c pic.twitter.com/o32oMERAqu— Page Six (@PageSix) November 12, 2025
