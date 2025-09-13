Ο Έλτον Τζον μπέρδεψε τους θαυμαστές του με φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο: Μην κάνεις τέτοια αστεία σε παρακαλώ, του έγραψαν





Έλτον Τζον έπειτα από δημοσίευσή φωτογραφίας του στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείου. Μπορεί ο τραγουδιστής να ξεκαθάρισε ότι το στιγμιότυπο ήταν από γυρίσματα ταινίας, πολλοί όμως ήταν εκείνοι που δεν το αντιλήφθηκαν και έσπευσαν να του ευχηθούν γρήγορη ανάρρωση, ενώ άλλοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με την κίνησή του.

Τζον μοιράστηκε στα social media μερικές λήψεις από τα γυρίσματα του σίκουελ του «Spinal Tap», που συμμετέχει. Στην πρώτη εικόνα ο Έλτον Τζον παρουσιάζεται σε κρεβάτι νοσοκομείου,

Από τη μεριά του,

ο Έλτον Τζον ξεκαθάριζε μέσω της λεζάντας

της ανάρτησής του, πως δεν είχε νοσηλευτεί στην πραγματικότητα.

«

» έγραψε ο τραγουδιστής.

Από την άλλη, πολλοί θαυμαστές του δεν διάβασαν τη λεζάντα της ανάρτησης, στάθηκαν δηλαδή μόνο στην εικόνα και έτσι πίστεψαν ότι ο Τζον είχε τραυματιστεί, με έναν να σχολιάζει: «

», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «

». Άλλοι απλώς εξέφρασαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Ανησυχία προκάλεσε σε ορισμένους θαυμαστές του οΤην Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, οφορώντας γύψο - στολισμένο με στρας - στα δύο του πόδια και κολάρο. Δίπλα του υπήρχαν μπαλόνια, κάρτες και ανθοδέσμες, καθώς διακρίνεται και ένας καμεραμάν.Ροκάρα υπερβολικά… κατέληξα με γύψο! Στα παρασκήνια με τους "Spinal Tap". Η νέα ταινία "Spinal Tap II" και το άλμπουμ κυκλοφορούν σήμερα, με συμμετοχή μου στο "Listen To The Flower People" και το "Stonehenge". Ευχαριστώ που με κάνατε μέρος αυτής της δουλειάς!Παρά το γεγονός, ότι ο Τζον δεν ήθελε να προκαλέσει ανησυχία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αρχικά τρόμαξαν αναφορικά με την υγεία του και στη συνέχεια εξέφρασαν την ενόχλησή τους με το περιεχόμενο της δημοσίευσης: «Έλτον μην μας τρομάξεις έτσι ξανά» σημείωσε κάποιος θαυμαστής και ένας άλλος πρόσθεσε: «Με τρόμαξες για λίγο! Χαίρομαι που είσαι καλά!!!». Ένα ακόμη πρόσωπο τόνισε: «Ω Θεέ μου, αυτό ήταν τρομακτικό! Μην κάνεις τέτοια αστεία σε παρακαλώ!».Καλή ανάρρωσηΣτέλνω όλη μου την αγάπη. Η μουσική σου με βοήθησε να ξεπεράσω πολλές δύσκολες στιγμέςΤο σίκουελ έρχεται έπειτα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του «This is Spinal Tap». Η ταινία σε σκηνοθεσία του Ρομπ Ράινερ και σενάριο του Κρίστοφερ Γκεστ σατίριζε τη ζωή των μέταλ συγκροτημάτων και τα μερικά ντοκιμαντέρ της μουσικής βιομηχανίας. Εκτός από τον Έλτον Τζον, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι ένας από τους θρύλους της ροκ, που θα κάνουν cameo στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας.