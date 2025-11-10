Ζήλια, έρωτας και ανασφάλεια πίσω από το «I Love Lucy» - Τα αδημοσίευτα γράμματα της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ
Ένα νέο βιβλίο ρίχνει φως στη θυελλώδη σχέση του διάσημου ζευγαριού μέσα από αδημοσίευτες επιστολές της δεκαετίας του 1940

Άννα Νταλλαρή
Πίσω από τη λαμπερή εικόνα του «I Love Lucy», τα γράμματα της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ αποκαλύπτουν μια σχέση γεμάτη πάθος, βαθιά αγάπη αλλά και ζήλια.

Στο νέο βιβλίο «Lucy & Desi: The Love Letters», που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου, δημοσιεύονται για πρώτη φορά προσωπικές επιστολές των δύο ηθοποιών από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο μετά τον γάμο τους. Οι γραμμές τους σκιαγραφούν μια σχέση που ξεπερνούσε τη χολιγουντιανή λάμψη, με ανασφάλειες, καβγάδες, συγχώρεση και σταθερή αφοσίωση.

Η Μπολ, σε ένα γράμμα του 1940, παρακαλεί τον σύζυγό της να αντισταθεί στους πειρασμούς όσο βρίσκεται σε περιοδεία με την ορχήστρα του: «Σε παρακαλώ, μην προτιμήσεις αυτές τις γυναίκες αντί για μένα, δεν αξίζει… Μακάρι να μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο χωρίς να μετρώ κάθε ώρα μαζί σου σαν να είμαστε δύο κατάδικοι». Σε μεταγενέστερη επιστολή του 1943, η ηθοποιός προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους, γράφοντας: «Για δύο εβδομάδες μόνο, θέλω να καθαρίσεις το μυαλό σου από κάθε δυσπιστία απέναντί μου. Αν μετά θέλεις να ξαναρχίσεις να με αμφισβητείς, μπορείς».

Η απάντηση του Αρνάζ, γραμμένη από στρατόπεδο στην Καλιφόρνια, φανερώνει τρυφερότητα και ελπίδα: «Είμαι περήφανος για σένα. Θέλω να σε ξαναπαντρευτώ, σε αγαπώ περισσότερο απ’ την πρώτη φορά και ονειρεύομαι να κάνουμε παιδιά».

Παρά τη νέα τους αρχή, ο γάμος τους, που σημαδεύτηκε από εξωσυζυγικές σχέσεις και χωρισμούς, κατέληξε οριστικά σε διαζύγιο το 1960.

Η Μπολ ξαναπαντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα τον κωμικό Γκάρι Μόρτον, ενώ ο Αρνάζ βρήκε συντροφιά στην Έντι Μακ Χιρς το 1963.

Άννα Νταλλαρή
