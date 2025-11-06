Κατερίνα Καινούργιου για τη συμμετοχή της στο Παρά Πέντε: «Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;»
Κατερίνα Καινούργιου για τη συμμετοχή της στο Παρά Πέντε: «Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;»
Πάρτε το χαμπάρι, έτσι ήμουν, με έχει καταστρέψει αυτό το Παρά Πέντε, σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια
Στην περίοδο που έκανε ένα πέρασμα στο «Παρά Πέντε» αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας με χιούμορ πως θα ήθελε να εξαφανίσει τα πλάνα με τον εαυτό της από εκείνη την εποχή.
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ήταν καλεσμένος στο «Super Κατερίνα» ο Αργύρης Αγγέλου και σε μία συζήτηση για το επετειακό επεισόδιο του σίριαλ, 20 χρόνια μετά, η παρουσιάστρια θύμισε στο τηλεοπτικό κοινό ότι είχε και εκείνη μια σκηνή στη σειρά και συγκεκριμένα στο φινάλε.
«Εγώ είχα παίξει στο "Παρά Πέντε" τότε, στο τελευταίο επεισόδιο, και τους είχα γνωρίσει όλους. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου για την εικόνα της εκείνη την περίοδο.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα σχόλια που γίνονται στο X (πρώην Twitter) με πολλούς να στέκονται στην όψη της παρουσιάστριας και στο πόσο έχει αλλάξει από όταν είχε συμμετάσχει στο «Παρά Πέντε»: «Ήμουν μια άλλη και αναγκάζομαι συνέχεια να μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά και να λένε “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. "Ναι, καλέ, εγώ είμαι, πάρτε το χαμπάρι. Έτσι ήμουν". Με έχει καταστρέψει αυτό το "Παρά Πέντε"».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
