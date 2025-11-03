Άντονι Χόπκινς: Όλα αυτά είναι ανοησίες, σχολίασε για την υπόθεση της συζύγου ότι είναι αυτιστικός
Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σύζυγός του θεωρεί πως μπορεί να ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι δεν τον απασχολούν οι «ταμπέλες»
Την υπόθεση της συζύγου του ότι μπορεί να είναι αυτιστικός, σχολίασε ο Άντονι Χόπκινς τονίζοντας ότι δεν πιστεύει στις διαγνώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όλα αυτά ανοησίες».
Μιλώντας για την οικογένειά του και την ψυχική του υγεία σε συνέντευξή του στους «Sunday Times» που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως η σύζυγός του, Στέλλα Αρογιάβε, του είχε κάποτε αναφέρει ότι ίσως έχει κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή.
«Είμαι εμμονικός με τους αριθμούς. Είμαι εμμονικός με τις λεπτομέρειες. Θέλω τα πάντα σε τάξη. Και έχω εξαιρετική μνήμη», δήλωσε ο Χόπκινς στην εφημερίδα και πρόσθεσε: «Η Στέλλα το έψαξε και μου είπε: “Πρέπει να έχεις Άσπεργκερ”». Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχτηκε πως δεν είχε ιδέα σε τι αναφερόταν η σύζυγός του. «Δεν ήξερα τι στο καλό εννοούσε. Δεν το πιστεύω καν», είπε χαρακτηριστικά. «Είσαι απλά άνθρωπος, γεμάτος μπερδεμένα συναισθήματα, μυστήρια και σκοτεινές πλευρές. Γεμάτος ατέλειες και τρέλα — αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Όλες αυτές οι ταμπέλες… ποιος νοιάζεται; Τώρα είναι της μόδας» τόνισε ο ηθοποιός.
Το σύνδρομο Άσπεργκερ εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού (ASD). Το ASD είναι μια νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ.
Αν και ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στα δύο πρώτα χρόνια ζωής. Όταν η δημοσιογράφος των «Sunday Times», Ντέκα Έιτκενχεντ, του επισήμανε ότι μια διάγνωση σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσε να του προσφέρει ανακούφιση, ο Χόπκινς απάντησε: «Υποθέτω ότι είμαι κυνικός γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες. Όλα είναι σαχλαμάρες. ΔΕΠΥ, Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Άσπεργκερ, μπλα μπλα μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή».
Η συνέντευξη του Χόπκινς δόθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της επερχόμενης αυτοβιογραφίας του με τίτλο «We Did OK, Kid». Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο podcast «The Interview» των New York Times στις 25 Οκτωβρίου, ο βετεράνος ηθοποιός αναφέρθηκε στη μάχη του με τον αλκοολισμό και θυμήθηκε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήταν εθισμένος.
«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια, μέσα σε ένα “blackout”, χωρίς να έχω ιδέα πού πήγαινα, όταν κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον — ή τον εαυτό μου, πράγμα που τότε δεν με ένοιαζε», είπε ο Χόπκινς, ο οποίος γιόρτασε 49 χρόνια νηφαλιότητας τον Ιανουάριο. «Συνήλθα», συνέχισε, «και είπα σε έναν πρώην ατζέντη μου, σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: “Χρειάζομαι βοήθεια”».
