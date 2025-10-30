Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Πέθανε στα 42 του ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ από τη θρυλική σειρά «Fresh Prince of Bel-Air»
Ο εκλιπών ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον Γουίλ Σμιθ σε νεαρή ηλικία στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 1990, πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του
Πέθανε στα 42 του χρόνια ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ, ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον Γουίλ Σμιθ σε νεαρή ηλικία στη δημοφιλή σειρά «Fresh Prince of Bel-Air» της δεκαετίας του 1990.
Όπως δήλωσε η μητέρα του, Ρενέ Τράις, στο «TMZ», ο Μάγιερς υπέστη καρδιακή προσβολή το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Μέριλαντ, έχοντας επιβιώσει από τρία καρδιακά επεισόδια τα τελευταία τρία χρόνια.
Ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1992 στη σειρά «The Fresh Prince of Bel-Air», όπου ενσάρκωσε τον νεαρό Γουίλ, χαρακτήρα που υποδυόταν ο Γουίλ Σμιθ. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στη μίνι σειρά του ABC «The Jacksons: An American Dream», όπου έκανε τον Μάρλον Τζάκσον, δίπλα σε γνωστά ονόματα όπως η Άντζελα Μπάσετ, η Βανέσα Γουίλιαμς και ο Μπίλι Ντι Γουίλιαμς.
Η τελευταία του εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν το 2000, σε ένα επεισόδιο της εφηβικής σειράς «Young Americans» του δικτύου WB, που προβλήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα.
Μετά την καριέρα στην υποκριτική σε μικρή ηλικία, ο Μάγιερς αφιερώθηκε στην κοινωνική δράση. Συνίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Fellaship Men’s Group, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των αντρών.
Η οργάνωση αποχαιρέτησε τον Μάγιερς με μια ανάρτηση στο Instagram: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφέ μας. Έφυγες, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστείς. Η αποστολή θα συνεχιστεί προς τιμήν σου. Η επόμενη συνάντηση αντρών θα είναι ξεχωριστή, όπως είχαμε πει. Σ’ αγαπάμε αδερφέ, ξεκουράσου. Ο μεγάλος αδερφός θα αναλάβει από εδώ και πέρα».
Το 2023, ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ αποκάλυψε ότι είχε πέσει σε κώμα για μία εβδομάδα. «Mόλις πριν από μια εβδομάδα ήμουν σε κώμα και πάλευα για τη ζωή μου. Είμαι απίστευτα ευλογημένος και ευγνώμων που ζω», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Instagram.
