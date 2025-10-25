Ντάνι Μάστερσον: Η πρώην σύζυγός του ζήτησε να αλλάξει επώνυμο η κόρη τους μετά την καταδίκη του για δύο βιασμούς
Η Μπιζού Φίλιπς υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο της Καλιφόρνιας να αλλάξει το επίθετο της 11χρονης κόρης της, ενώ ο πρώην σύζυγός της εκτίει ποινή φυλάκισης
Αίτημα να αλλάξει επώνυμο η κόρη της - και να μην έχει αυτό του πρώην συζύγου της, Ντάνι Μάστερσον - κατέθεσε η Μπιζού Φίλιπς δύο χρόνια μετά την καταδίκη του ηθοποιού για βιασμό δύο γυναικών.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το «People», η Φίλιπς υπέβαλε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου αίτηση για την αλλαγή του επιθέτου της 11χρονης κόρης της από Φιάννα Φράνσις Μάστερσον σε Φιάννα Φράνσις Φίλιπς, αντικαθιστώντας το επώνυμο του πρώην συζύγου της με το δικό της. Το αίτημα βρίσκεται προς έγκριση από δικαστή.
Ο Ντάνι Μάστερσον βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές North Kern State Prison στο Ντελάνο της Καλιφόρνια, μετά την καταδίκη του τον Σεπτέμβριο του 2023 για τον βιασμό δύο γυναικών.
Η Φίλιπς είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου περίπου δύο εβδομάδες μετά την επιβολή της ποινής, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για σχεδόν 12 χρόνια. «Η κυρία Φίλιπς αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η προτεραιότητά της παραμένει η κόρη της», είχε δηλώσει τότε ο δικηγόρος της, Πίτερ Α. Λάουζον, στο «People».
Ο ίδιος είχε προσθέσει: «Αυτή η περίοδος ήταν αδιανόητα δύσκολη για την οικογένεια. Ο κύριος Μάστερσον βρισκόταν πάντα στο πλευρό της κυρίας Φίλιπς στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η κυρία Φίλιπς αναγνωρίζει ότι ο κύριος Μάστερσον είναι υπέροχος πατέρας για την κόρη τους. Ελπίζει ότι όλοι θα σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της αυτές τις δύσκολες μέρες».
Όπως είχε γίνει γνωστό από προηγούμενα δικαστικά έγγραφα, ο ηθοποιός συμφώνησε να παραχωρήσει στη Φίλιπς την πλήρη επιμέλεια της κόρης τους, ζητώντας ωστόσο δικαίωμα επικοινωνίας.
Μετά το διαζύγιο, η Φίλιπς είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Τζέιμι Μαζούρ. Πηγή του ίδιου μέσου είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο του 2024 ότι «μετά την καταδίκη του Ντάνι, η Μπιζού δυσκολεύτηκε πολύ. Ήταν απίστευτα λυπημένη για την κόρη τους. Είναι τρομερό που έχασε τον πατέρα της. Η Μπιζού στηρίχτηκε σε έναν μικρό κύκλο φίλων από τη στιγμή που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου».
Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Μάστερσον άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του. Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι «υπήρξαν λανθασμένες δικαστικές αποφάσεις που επηρέασαν την κρίση των ενόρκων και ότι υπήρχαν σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στο δικαστήριο».
Ο Μάστερσον είχε αρχικά κατηγορηθεί το 2020 για τον βιασμό τριών γυναικών σε ξεχωριστά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2001 και 2003. Τον Μάιο του 2023, το Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες τον έκρινε ένοχο για δύο από τις τρεις κατηγορίες, ενώ η τρίτη υπόθεση κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω διχογνωμίας των ενόρκων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Bijou Phillips Files to Drop Masterson from Daughter's Name, Two Years After Danny Masterson's Rape Conviction https://t.co/D26EG5uDl2— People (@people) October 25, 2025
