Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε ατύχημα που είχε στα Τέμπη: Έπεσα στον γκρεμό, 20 μέτρα κάτω, πήρε τούμπες το αμάξι
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε ατύχημα που είχε στα Τέμπη: Έπεσα στον γκρεμό, 20 μέτρα κάτω, πήρε τούμπες το αμάξι
Αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Ένα ατύχημα που είχε ως νέος οδηγός τη δεκαετία του 1960 περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι κατευθυνόταν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό είκοσι μέτρων στα Τέμπη. Ο γνωστός ηθοποιός αναγνώρισε ότι ήταν απερισκεψία να κάνει αυτό το ταξίδι μην έχοντας εμπειρία στην οδήγηση.
«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου ξεκινώντας την αφήγησή του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου.
Στα Τέμπη το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε έναν γκρεμό είκοσι μέτρων. Ο ίδιος κατάφερε να ανέβει μόνος του στον δρόμο με τα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό να ακινητοποιούνται δεξιά και αριστερά. «Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», θυμήθηκε.
Δείτε το βίντεο
«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου ξεκινώντας την αφήγησή του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου.
Στα Τέμπη το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε έναν γκρεμό είκοσι μέτρων. Ο ίδιος κατάφερε να ανέβει μόνος του στον δρόμο με τα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό να ακινητοποιούνται δεξιά και αριστερά. «Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», θυμήθηκε.
Δείτε το βίντεο
«Με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο που έτυχε μάλιστα να είναι και γιατροί. “Πάμε στη Λάρισα, που είναι κοντά” μου είπαν και εγώ τους εξήγησα ότι έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ένιωθα ασφάλεια στη Λάρισα. Τελοσπάντων με πήγαν εκεί, μετά με πήγαν στο πρώτων βοηθειών και έπειτα στο νοσοκομείο. Καθόμουν δίπλα στον οδηγό, γιατί πονούσα και δεν μπορούσα να ξαπλώσω, περνάμε μπροστά από τον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα εκεί», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα