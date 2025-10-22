Γρηγόρης Αρναούτογλου για την πρώην σύντροφό του: Κάναμε το παιδί και χωρίσαμε, δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πολύ καιρό
Γρηγόρης Αρναούτογλου για την πρώην σύντροφό του: Κάναμε το παιδί και χωρίσαμε, δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πολύ καιρό
Είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί, πρόσθεσε ο παρουσιαστής
Μια σπάνια αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρώην σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Αναστάση. Το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τη Λένα Δροσάκη στο πλατό της εκπομπής «2night Show». Η ηθοποιός μίλησε για τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και για το πώς διαχειρίζεται τη νέα της καθημερινότητα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον γιο τους.
Με αφορμή τη δική της εμπειρία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε δημόσια μία σκέψη του για τη σχέση με τη μητέρα του γιου του: «Την ερώτηση θα σου την κάνω, επειδή κι εγώ με τη μαμά του Αναστάση δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ουσιαστικά, είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί. Κι εσείς το ίδιο με τον Αλέξανδρο. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό;».
