Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπάσιντζερ κατηγορεί την οικογένειά της για τοξικότητα: «Δυστυχώς δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν»
Δεν υπάρχει τίποτα πιο λυτρωτικό από το να συνειδητοποιείς πόσο τοξικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, πρόσθεσε η Άιρλαντ Μπάλντουιν
Για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την «τοξική» οικογένειά της μίλησε η Άιρλαντ Μπάλντουιν, αποκαλύπτοντας πως πλέον έχει απαλλαγεί από το βάρος που κουβαλούσε μεγαλώνοντας με «ναρκισσιστικά, αναξιόπιστα και εξαρτημένα άτομα». Η 29χρονη κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπάσιντζερ, σε ανάρτησή της στο Substack με τίτλο «30, Flirty and Surviving», περιέγραψε την παιδική της ηλικία ως «μοναχική» και ανέφερε ότι μεγάλωσε «χωρίς δύο γονείς στο ίδιο σπίτι και χωρίς αδέρφια για να στραφεί σε αυτά».
«Κάποτε ένιωθα ότι έπρεπε να κερδίσω την αποδοχή κάποιων ανθρώπων στην οικογένειά μου. Η επιβεβαίωση και οι έπαινοί τους σήμαιναν πολλά για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λυτρωτικό από το να συνειδητοποιείς πόσο τοξικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι», έγραψε, χωρίς να κατονομάσει σε ποιους αναφέρεται.
Η Άιρλαντ Μπάλντουιν, που έγινε μητέρα το 2023, τόνισε ότι θέλει να προστατεύσει την κόρη της από τις τοξικές οικογενειακές επιρροές που εκείνη γνώρισε. «Η κόρη μου δεν χρειάζεται να γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να την προστατεύσω από αυτούς. Μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου ιδέα για το τι σημαίνει οικογένεια, κομμάτι-κομμάτι», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο στόχος της ως μητέρα είναι «να της δείξει τι σημαίνει πραγματικά οικογένεια».
Το πρώην μοντέλο, που σήμερα ζει στο Όρεγκον, εξέφρασε την ελπίδα της μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταφέρει να βρει «τους ανθρώπους της» και τη «δική της κοινότητα».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια λίστα με «μαθήματα ζωής», στην οποία αναφέρθηκε και στη μητέρα της, Κιμ Μπάσιντζερ: «Να λες στη μητέρα σου ότι την αγαπάς κάθε μέρα. Να της στέλνεις μήνυμα όταν φτάνεις κάπου. Θα την καταλάβεις με τρόπους που ποτέ πριν δεν είχες κατανοήσει». Ανάμεσα στις σκέψεις της, έδωσε μια συμβουλή, λέγοντας πως: «Δυστυχώς, δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν, σταμάτα πριν εξαντληθείς».
Ο Άλεκ Μπάλντουιν και η Κιμ Μπάσιντζερ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις δηλώσεις της κόρης τους. Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 1993 έως το 2002, ενώ η Άιρλαντ γεννήθηκε επτά χρόνια πριν από το διαζύγιό τους.
Ο 67χρονος ηθοποιός έχει παραδεχτεί στο ριάλιτι «The Baldwins» ότι το πιο επώδυνο κομμάτι του χωρισμού ήταν το πώς επηρέασε αρνητικά τη σχέση του με την κόρη του. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν σε ηχητικό μήνυμα είχε αποκαλέσει την κόρη του «αγενές, μικρό γουρουνάκι».
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, έχουν ξαναχτίσει μια καλή σχέση. Από το 2012, ο ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη Χιλάρια Μπάλντουιν, με την οποία έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Η Άιρλαντ μάλιστα, είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τη Χιλάρια, αποκαλώντας την «εντελώς τρελή αλλά υπέροχη», τονίζοντας ότι «έσωσε τη ζωή του πατέρα μου και τον βοήθησε να ζητήσει βοήθεια».
Η Κιμ Μπάσιντζερ από την πλευρά της, έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι διατηρεί πλέον «πολύ καλή σχέση» με τον πρώην σύζυγό της, όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Φεβρουάριο στο Variety.
