Νίκος Βερλέκης: Το #MeΤoo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του
Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και από πολύ πριν υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό κακοποιητικές συμπεριφορές, σημείωσε ο ηθοποιός
Για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο μίλησε ο Νίκος Βερλέκης, τονίζοντας πως όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο εκδηλωνόντουσαν πολύ συχνά.
Το #MeToo, όπως τόνισε ο ηθοποιός, έφερε κάθαρση, περιορίζοντας τις διάφορες μορφές κακοποίησης. Σύμφωνα με τον ίδιο ωστόσο, σημειώνονται υπερβολικές κινήσεις σχετικά με το κίνημα.
«Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και από πολύ πριν υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι συμπεριφορές. Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια για να δουν αν βρωμάνε, τους έλεγαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και τέτοια. Θυμάμαι μια φορά τον Κώστα Βουτσά που είχε παρέμβει», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.
Αναφερόμενος στην επαγγελματική του διαδρομή, εξομολογήθηκε πως δεν μπορούσε να φανταστεί στο ξεκίνημά του ποια θα ήταν η πορεία του. «Δεν φανταζόμουν την καριέρα που θα έκανα ως ηθοποιός αλλά βαθιά μέσα μου πίστευα ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνω κάποια πράγματα στον κινηματογράφο. Εγώ δεν τον πρόλαβα τον κινηματογράφο, σε ελάχιστες ταινίες έχω παίξει», τόνισε.
Σε ερώτηση για το αν η εμφάνισή του και ο τίτλος του ζεν πρεμιέ λειτούργησαν ως εμπόδια στην καριέρα του, ο Νίκος Βερλέκης απάντησε: «Δεν μου έχει σταθεί τίποτα εμπόδιο στη ζωή μου. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι’ αυτό ίσως δεν έφτασα εκεί που έπρεπε, που λένε κάποιοι. Έχω ευχαριστηθεί όμως τη ζωή μου και στον έρωτα και στην καλοζωία και την υγεία».
Όσον αφορά στον αντίκτυπο που είχε το #MeΤoo, ο ηθοποιός υποστήριξε πως εξυγίανε μερικώς τον χώρο του θεάτρου. Ωστόσο, πλέον παρατηρεί μια υπερβολή γύρω από το συγκεκριμένα ζήτημα. «Πιστεύω πως το #metoo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του. Κι εγώ καμιά φορά μπορεί να αισθανθώ περίεργα αν μου αρέσει κάποιος άνθρωπος, αποφεύγω να τον κοιτάξω για να μην παρεξηγηθώ», σχολίασε.
