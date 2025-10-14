Κώστας Κόκλας: Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, προτιμώ να έχω μια κουλ ζωή
Κώστας Κόκλας: Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, προτιμώ να έχω μια κουλ ζωή
Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου, πρόσθεσε
Για την καθημερινότητά του, την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και τη στάση του απέναντι στις σχέσεις και τον γάμο μίλησε ο Κώστας Κόκλας. Ο ηθοποιός αποκάλυψε στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στον λόγο που διάλεξε το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε αρχικά, στον λόγο που τον οδήγησε να ακολουθήσει την υποκριτική και παραδέχτηκε πως η επιλογή του δεν ήταν εντελώς… ρομαντική. «Ποτέ δεν ξύπνησα το πρωί να πω "να πάω για δουλειά", προτιμάω να έχω μια κουλ ζωή. Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, αλλά είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά. Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Κώστας Κόκλας δήλωσε πως προς το παρόν δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου, μιλώντας όμως, με σεβασμό και αγάπη για τις δύο πρώην συζύγους του. «Είμαι πολύ μικρός ακόμα για τρίτο γάμο. Δεν έχω παράπονο, ήταν πολύ ωραίες γυναίκες και καλά παιδιά και οι δύο πρώην σύζυγοι, με την Κατερίνα έκανα και τον γιο μου», είπε, προσθέτοντας: «Τα κορίτσια γενικά ζηλεύουν και τα αγόρια λένε ψέματα. Ψέματα δεν λέω, απλά δεν λέω την αλήθεια, δηλώνω άγνοια, δεν είναι αυτό που νομίζεις».
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε αρχικά, στον λόγο που τον οδήγησε να ακολουθήσει την υποκριτική και παραδέχτηκε πως η επιλογή του δεν ήταν εντελώς… ρομαντική. «Ποτέ δεν ξύπνησα το πρωί να πω "να πάω για δουλειά", προτιμάω να έχω μια κουλ ζωή. Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, αλλά είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά. Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μοιράστηκε και ένα περιστατικό από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, όταν ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης τον είχε φέρει προ εκπλήξεως με τις απαιτήσεις του: «Το τηλέφωνο το έχω μόνιμα χαμηλωμένο, γιατί θα είμαι είτε σε γύρισμα είτε σε δουλειά. Ο Μανούσος Μανουσάκης με είχε ρωτήσει αν έχω τηλέφωνο, του είχα πει όχι, με ρώτησε αν ξέρω να δένω γραβάτα, του είπα όχι, μου είπε ότι πρέπει να τα κάνω και τα δύο αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ηθοποιός».
Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Κώστας Κόκλας δήλωσε πως προς το παρόν δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου, μιλώντας όμως, με σεβασμό και αγάπη για τις δύο πρώην συζύγους του. «Είμαι πολύ μικρός ακόμα για τρίτο γάμο. Δεν έχω παράπονο, ήταν πολύ ωραίες γυναίκες και καλά παιδιά και οι δύο πρώην σύζυγοι, με την Κατερίνα έκανα και τον γιο μου», είπε, προσθέτοντας: «Τα κορίτσια γενικά ζηλεύουν και τα αγόρια λένε ψέματα. Ψέματα δεν λέω, απλά δεν λέω την αλήθεια, δηλώνω άγνοια, δεν είναι αυτό που νομίζεις».
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα