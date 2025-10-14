Κώστας Κόκλας: Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, προτιμώ να έχω μια κουλ ζωή

Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου, πρόσθεσε