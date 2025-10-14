Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο Μιλάνο με τα πιο εκκεντρικά παπούτσια της χρονιάς
Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο Μιλάνο με τα πιο εκκεντρικά παπούτσια της χρονιάς
Η τραγουδίστρια εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μιλάνου με ροζ σατέν ψηλοτάκουνα Christian Louboutin
Μια εκκεντρική εμφάνιση πραγματοποίησε η Lady Gaga κάνοντας μια ιδιαίτερη επιλογή ψηλοτάκουνων, που τράβηξαν τα βλέμματα.
Η τραγουδίστρια εθεάθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, φορώντας ροζ σατέν τακούνια Christian Louboutin και ένα σετ πλεκτής μπλούζας και φούστας από το brand Matières Fécales. Ολοκλήρωσε το look της με μία μαύρη τσάντα Hermès Mini Kelly, γυαλιά ηλίου Port Tanger και το δαχτυλίδι του αρραβώνα της.
Οι συγκεκριμένες γόβες με την έντονα κυρτή σόλα είναι δημιουργία του Christian Louboutin σε συνεργασία με το Matières Fécales και παρουσιάστηκαν πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Η Lady Gaga φόρεσε τη νεότερη εκδοχή του σχεδίου, που ανήκει στη συλλογή Άνοιξη 2026 του καναδικού οίκου με τίτλο «A Rose is a Rose».
Όπως αναφέρεται στο περιοδικό WWD, «τα παπούτσια του Christian Louboutin σχεδιάστηκαν για να προσθέσουν ένταση στις εμφανίσεις, ωστόσο το αποτέλεσμα γύρισε μπούμερανγκ σε πολλά μοντέλα που χρειάστηκαν στήριξη για να ισορροπήσουν».
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η Gaga δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο δείχνοντας τη στιλιστική επιλογή της ημέρας και αναφερόμενη στο look της έγραψε: «Η κατηγορία είναι ballet goth».
Δείτε το βίντεο
Σε κάθε περίπτωση, η Lady Gaga είναι εξοικειωμένη με τη μόδα που δοκιμάζει τα όρια της άνεσης. Από τα πρώτα της χρόνια με το «Just Dance», έχει φορέσει τις εμβληματικές μπότες Armadillo του Alexander McQueen, ψηλές πλατφόρμες Pleasers από λουστρίνι και δεκάδες προσαρμοσμένα ζευγάρια παπουτσιών για τις περιοδείες της. Στην περιοδεία «Mayhem Ball», είχε επιλέξει παπούτσια από Steve Madden, Stuart Weitzman και Capezio, όλα διακοσμημένα με κρυστάλλους από το Disco Daddy Studio.
Η παρουσία της στην Ιταλία αποδίδεται σε γυρίσματα για το «The Devil Wears Prada 2», καθώς την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε στα γυρίσματα δίπλα στις Έμιλι Μπλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Μέριλ Στριπ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Η τραγουδίστρια εθεάθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, φορώντας ροζ σατέν τακούνια Christian Louboutin και ένα σετ πλεκτής μπλούζας και φούστας από το brand Matières Fécales. Ολοκλήρωσε το look της με μία μαύρη τσάντα Hermès Mini Kelly, γυαλιά ηλίου Port Tanger και το δαχτυλίδι του αρραβώνα της.
Οι συγκεκριμένες γόβες με την έντονα κυρτή σόλα είναι δημιουργία του Christian Louboutin σε συνεργασία με το Matières Fécales και παρουσιάστηκαν πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Η Lady Gaga φόρεσε τη νεότερη εκδοχή του σχεδίου, που ανήκει στη συλλογή Άνοιξη 2026 του καναδικού οίκου με τίτλο «A Rose is a Rose».
Όπως αναφέρεται στο περιοδικό WWD, «τα παπούτσια του Christian Louboutin σχεδιάστηκαν για να προσθέσουν ένταση στις εμφανίσεις, ωστόσο το αποτέλεσμα γύρισε μπούμερανγκ σε πολλά μοντέλα που χρειάστηκαν στήριξη για να ισορροπήσουν».
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Lady Gaga’s Towering Louboutins Bring Matières Fécales’ Vision Off the Runway in Milan https://t.co/tkLZvKSp45— WWD (@wwd) October 11, 2025
Δείτε το βίντεο
@ladygaga
The Category is BALLET GOTH♬ original sound - wh0rehey
Σε κάθε περίπτωση, η Lady Gaga είναι εξοικειωμένη με τη μόδα που δοκιμάζει τα όρια της άνεσης. Από τα πρώτα της χρόνια με το «Just Dance», έχει φορέσει τις εμβληματικές μπότες Armadillo του Alexander McQueen, ψηλές πλατφόρμες Pleasers από λουστρίνι και δεκάδες προσαρμοσμένα ζευγάρια παπουτσιών για τις περιοδείες της. Στην περιοδεία «Mayhem Ball», είχε επιλέξει παπούτσια από Steve Madden, Stuart Weitzman και Capezio, όλα διακοσμημένα με κρυστάλλους από το Disco Daddy Studio.
Η παρουσία της στην Ιταλία αποδίδεται σε γυρίσματα για το «The Devil Wears Prada 2», καθώς την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε στα γυρίσματα δίπλα στις Έμιλι Μπλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Μέριλ Στριπ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα