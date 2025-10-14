Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο Μιλάνο με τα πιο εκκεντρικά παπούτσια της χρονιάς

λοκλήρωσε το look της με μία μαύρη τσάντα Hermès Mini Kelly, γυαλιά ηλίου Port Tanger και το δαχτυλίδι του αρραβώνα της.



Οι συγκεκριμένες γόβες με την έντονα κυρτή σόλα είναι δημιουργία του Christian Louboutin σε συνεργασία με το Matières Fécales και παρουσιάστηκαν πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Η Lady Gaga φόρεσε τη νεότερη εκδοχή του σχεδίου, που ανήκει στη συλλογή Άνοιξη 2026 του καναδικού οίκου με τίτλο «A Rose is a Rose».



Όπως αναφέρεται στο περιοδικό WWD, «τα παπούτσια του Christian Louboutin σχεδιάστηκαν για να προσθέσουν ένταση στις εμφανίσεις, ωστόσο το αποτέλεσμα γύρισε μπούμερανγκ σε πολλά μοντέλα που χρειάστηκαν στήριξη για να ισορροπήσουν».





Gaga

