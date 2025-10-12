Μπεν Στίλερ για Κριστίν Τέιλορ: Ο χωρισμός μας ήταν το καλύτερο που μας συνέβη, άλλαξε τη σχέση μας
Ο 59χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του είχαν χωρίσει το 2017, αλλά τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε επανασύνδεση
Τη θετική επίδραση που είχε τελικά στη σχέση του με τη σύζυγό του, Κριστίν Τέιλορ, το διάστημα των τριών ετών που είχαν απομακρυνθεί, περιέγραψε ο Μπεν Στίλερ. Ο 59χρονος ηθοποιός υποστήριξε ότι ο χωρισμός τους αποδείχτηκε ωφέλιμος όχι μόνο για την εξέλιξη του ζευγαριού, αλλά και για τα παιδιά τους.
Ο Στίλερ και η Τέιλορ έκαναν ένα διάλειμμα στον γάμο τους το 2017, αλλά τρία χρόνια αργότερα ήρθαν και πάλι κοντά, με τον ηθοποιό να εξομολογείται πως δεν περίμενε ότι θα υπάρξει επανασύνδεση.
«Αλλά μια μακρά σχέση είναι δύσκολη. Χάνεις τη φρεσκάδα», ανέφερε σε συνέντευξή του στους Sunday Times. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι παρά τον πόνο που προκάλεσε αρχικά ο χωρισμός στα παιδιά τους, εκείνος εξελίχθηκε ως πατέρας και ως σύζυγος. «Νιώθω άσχημα για ό,τι προκάλεσε στα παιδιά ο χωρισμός μας, αλλά ίσως ήταν το καλύτερο που συνέβη σε μένα και την Κριστίν. Άλλαξε τη σχέση μας. Δεν τη θεωρούμε πλέον δεδομένη και, αν είσαι ευτυχισμένος, θα είσαι καλύτερος γονιός», εξήγησε.
«Έχεις εμπόδια και προσπαθείς να τα ξεπεράσεις, και αν μείνεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αναγνωρίσεις το παρελθόν και να προσπαθήσεις να επανορθώσεις. Αυτό έχουμε στην οικογένειά μας. Δεν είναι τέλειο — καθόλου. Αλλά έτσι είναι η ζωή», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μπεν Στίλερ αναγνώρισε ότι έκανε πολλά λάθη ως πατέρας, ενώ έκανε μια αναδρομή στα δικά του παιδικά χρόνια.
Στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost». Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ρίχνει φως στη δική του περίπλοκη ανατροφή ως γιος του θρυλικού κωμικού διδύμου Τζέρι Στίλερ και Αν Μέιρα. Η ταινία, που κυκλοφορεί στις 17 Οκτωβρίου, καταγράφει την επιτυχία που είχε η συνεργασία των γονιών του και τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του στον ίδιο και την αδελφή του, Έιμι, οι οποίοι συχνά έμεναν στο σπίτι όταν το ζευγάρι έβγαινε σε περιοδεία.
«Μας επηρέασε ολοκληρωτικά. Θυμάμαι απλώς ότι μου έλειπαν τρομερά. Κι όταν γύριζαν, με την αδελφή μου παίζαμε Jesus Christ Superstar ή κάτι τέτοιο στο σαλόνι», εξομολογήθηκε. Ωστόσο, όπως είπε, ο ίδιος ως γονιός δεν τα πήγε καλύτερα: «Αλλά, μετά, πιθανότατα τα έκανα χειρότερα με τα δικά μου παιδιά απ’ ό,τι οι γονείς μου με μας… ο γιος μου μού λέει ότι το να είμαι πατέρας ίσως να μην ήταν στην κορυφή της λίστας μου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όπως κάθε γονιός, θυμάμαι πράγματα της παιδικής μου ηλικίας που δεν ήταν ευχάριστα και λέω, “εγώ θα τα κάνω καλύτερα”. Μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν αδύνατο να αποφύγω τα ίδια λάθη».
Περιγράφοντας τη σχέση του με τα παιδιά του σημείωσε: «Νιώθω ότι έχω μια πραγματικά σπουδαία σχέση με τα παιδιά μου, αλλά είναι περίπλοκη και κατά στιγμές υπήρξε τεταμένη. Όταν ήταν μικρά, δεν το καταλάβαινα. Σκεφτόμουν, “εντάξει, τα παιδιά είναι μικρά, μπορώ να δουλεύω μακριά και να είμαι καλός πατέρας που κερδίζει για την οικογένεια”. Όμως οι δεσμοί που δημιουργείς με τα παιδιά όταν είναι μικρά είναι τόσο σημαντικοί».
