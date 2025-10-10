Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τον τραυματισμό του
Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τον τραυματισμό του

Ο 29χρονος ηθοποιός είχε χτυπήσει το κεφάλι του στο σετ τον περασμένο Σεπτέμβριο

Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τον τραυματισμό του
Αναστασία Σταθά
Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τη διάσειση που είχε υποστεί στο κινηματογραφικό σετ και τον είχε αναγκάσει να κάνει ένα διάλειμμα μέχρι να αναρρώσει.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο 29χρονος ηθοποιός χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής πέφτοντας στο πλατό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η παραγωγή της νέας ταινία Spider-Man, προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε σταματήσει τότε προσωρινά τα γυρίσματα.

Μερικές εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του, ο Χόλαντ εθεάθη και πάλι στο σετ στο Χαμπσάιρ της Αγγλίας, όπου πραγματοποιείται μέρος των γυρισμάτων. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίζεται να μιλά με μέλη του συνεργείου, ενώ φορά ένα πράσινο καπέλο.

Δείτε το βίντεο


Αναστασία Σταθά

