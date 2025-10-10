Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τον τραυματισμό του
Ο 29χρονος ηθοποιός είχε χτυπήσει το κεφάλι του στο σετ τον περασμένο Σεπτέμβριο
Ο Τομ Χόλαντ επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» μετά τη διάσειση που είχε υποστεί στο κινηματογραφικό σετ και τον είχε αναγκάσει να κάνει ένα διάλειμμα μέχρι να αναρρώσει.
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο 29χρονος ηθοποιός χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής πέφτοντας στο πλατό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η παραγωγή της νέας ταινία Spider-Man, προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε σταματήσει τότε προσωρινά τα γυρίσματα.
Μερικές εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του, ο Χόλαντ εθεάθη και πάλι στο σετ στο Χαμπσάιρ της Αγγλίας, όπου πραγματοποιείται μέρος των γυρισμάτων. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίζεται να μιλά με μέλη του συνεργείου, ενώ φορά ένα πράσινο καπέλο.
🕸️ Tom Holland swings back to 'Spider-Man' set after his concussion halted production. https://t.co/faVT71CqUH pic.twitter.com/nieOxZb8AD— TMZ (@TMZ) October 10, 2025
