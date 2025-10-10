Βασίλειος Κωστέτσος: Ολοκληρώθηκε μια διαμάχη πριν καν αρχίσει, δήλωσε ο δικηγόρος του για το σήμα της εταιρείας του
Ο σχεδιαστής είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά εταιρείας ρούχων, η οποία όπως υποστήριζε εκείνος, έκανε χρήση του σήματός του για την εμπορική διάθεση ρούχων χωρίς άδεια
Στα δικαστήρια βρέθηκε ξανά ο Βασίλειος Κωστέτσος σε συνέχεια της υπόθεσης που αφορά στο εμπορικό σήμα της εταιρείας του, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως θα βρεθεί εξωδικαστική λύση με την άλλη πλευρά.
Ο σχεδιαστής μόδας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε το λογότυπο του brand του.
Το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου ο Βασίλειος Κωστέτσος μίλησε στο «Πρωινό» μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Κίτη. Όπως είπε αρχικά ο δικηγόρος του, κατέθεσαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς: «Ολοκληρώθηκε μια διαμάχη πριν καν αρχίσει. Χρειάστηκε μεν να φτάσουμε μέχρι την Ευελπίδων για την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων. Σήμερα καταθέσαμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς με στόχο να πάρουν όλα τον δρόμο τους».
Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μόδας τόνισε ότι το εμπορικό σήμα του αποτελεί προϊόν πολυετούς προσπάθειας και είναι πλέον πλήρως κατοχυρωμένο: «Έχω δουλέψει πολύ σκληρά να φτιάξω αυτό το όνομα κι αυτό το brand VK. Όταν πια αυτό το brand έγινε πάρα πολύ αναγνωρίσιμο και άρεσε να φοριέται από πάρα πολύ κόσμο, κατοχυρώθηκε. Για να τελειώνουμε. Κατοχυρώνεται το VK και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας άλλος εμπορικά. Το VK ανήκει μόνο σε εμένα».
Το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου ο Βασίλειος Κωστέτσος βρέθηκε στα δικαστήρια, όπου κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτριας εταιρείας ρούχων με έδρα στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως υποστήριξε ο σχεδιαστής, η εταιρεία έκανε χρήση του διεθνώς κατοχυρωμένου σήματός του για την εμπορική διάθεση ρούχων χωρίς άδεια.
Ο ίδιος ενημερώθηκε για την υπόθεση από φίλους του και, όπως ανέφερε, προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες για την προστασία του brand του. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο σχεδιαστής δήλωσε: «Δεν μου αρέσουν τα δικαστήρια, όμως η ανοχή έχει τα όριά της. Πήραν ένα σήμα και δεν έλεγξαν αν αυτό ανήκει σε κάποιον. Εγώ και η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάνω από 30 χρόνια για να κατοχυρώσουμε διεθνώς το σήμα "VK". Κανένας δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Στείλαμε ένα εξώδικο να αποσύρει τη σειρά με τα ρούχα, γιατί επωμίζεται οικονομικά οφέλη με το σήμα μου. Εκείνη συνέχισε να το προβάλλει και να τα πουλάει κανονικά, αφού με μπλόκαρε».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του σχεδιαστή, Ανδρέας Μήτσαινας, ανέφερε ότι η υπόθεση είχε θετική εξέλιξη, καθώς η άλλη πλευρά αποδέχθηκε το σφάλμα της. Όπως είπε: «Τέλος καλά όλα καλά. Αναγνώρισαν το λάθος τους. Η δίκη αναβλήθηκε για 10 Οκτωβρίου που θα υποβάλουμε ένα σχετικό πρακτικό που αναγνωρίζουν την αποχή από κάθε παραβίαση. Δεν ζητάμε κάποια αποζημίωση, θα μπορούσαμε, αλλά ο κύριος Κωστέτσος δεν ήθελε».
«Η ανοχή έχει τα όριά της»
