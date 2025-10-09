Μιχάλης Ρέππας για Καίτη Κωνσταντίνου: Η απώλειά της ήταν ένα μεγάλο «χαστούκι»

«Τι να πεις… Εμένα με πληγώνει τώρα δηλαδή να δω τις “Τρεις χάριτες” ή την “Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”. Κάπως μου φαίνεται αλλά χαίρομαι γιατί ο κόσμος ούτε που το συνειδητοποιεί. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει σαν μισοζωντανούς», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου εξήγησε ότι οι ταινίες και τα σίριαλ κρατούν ζωντανές τις ερμηνείες των ηθοποιών, σε αντίθεση με το θέατρο.

τόνισε.