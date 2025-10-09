Μιχάλης Ρέππας για Καίτη Κωνσταντίνου: Η απώλειά της ήταν ένα μεγάλο «χαστούκι»
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο
Ως ένα «μεγάλο χαστούκι» περιέγραψε ο Μιχάλης Ρέππας την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου σε μια συνέντευξη που παραχώρησε από κοινού με τον Θανάση Παπαθανασίου.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, με την τελευταία της παρουσία στην τηλεόραση να είναι στη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» του συγγραφικού δίδυμου. Όπως είπε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, είναι αδύνατον να δει σκηνές του συγκεκριμένου σίριαλ, αφού κάτι τέτοιο μόνο θλίψη θα του έφερνε.
«Αφήστε το θέμα της απώλειας φίλων, γιατί πια σε εμάς είναι και μεγάλος ο αριθμός. Δεν είναι ένας και δυο. Με πιο πρόσφατο δηλαδή το τραύμα αυτό που ήταν ένα μεγάλο χαστούκι ο θάνατος της Καίτης Κωνσταντίνου. Δεν ήταν, όμως, μόνο η Καίτη», δήλωσε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:50
Με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου εξήγησε ότι οι ταινίες και τα σίριαλ κρατούν ζωντανές τις ερμηνείες των ηθοποιών, σε αντίθεση με το θέατρο. «Αυτό είναι και το καλό του οπτικοακουστικού σε σχέση με το θέατρο. Γιατί στις δουλειές οι άνθρωποι και οι ηθοποιοί μένουν, ενώ στο θέατρο δυστυχώς εξατμίζονται», τόνισε.
«Τι να πεις… Εμένα με πληγώνει τώρα δηλαδή να δω τις “Τρεις χάριτες” ή την “Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”. Κάπως μου φαίνεται αλλά χαίρομαι γιατί ο κόσμος ούτε που το συνειδητοποιεί. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει σαν μισοζωντανούς», πρόσθεσε στη συνέχεια.
