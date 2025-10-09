Η Άντρα Ντέι κατηγορεί τον πρώην μάνατζέρ της για οικονομική εξαπάτηση
Η καλλιτέχνιδα κατέθεσε αγωγή εις βάρους του Τζεφ Έβανς, λέγοντας πως την άφησε χρεωμένη και χωρίς χρήματα για περιοδείες
Σε οικονομική κατάρρευση ισχυρίζεται πως βρίσκεται η Άντρα Ντέι, καθώς κινδυνεύει με έξωση, λόγω της «απληστίας» του πρώην μάνατζέρ της, Τζεφ Έβανς. Σύμφωνα με το έγγραφο της αγωγής που εξασφάλισε το ΤΜΖ, η καλλιτέχνιδα δεν μπορεί καν να καλύψει την ελάχιστη πληρωμή της πιστωτικής της κάρτας, μετά από τη φερόμενη κλοπή χρημάτων της από τον μάνατζέρ της.
Ο ίδιος είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ισχυριζόμενος ότι παραβίασε το συμβόλαιό τους και ότι του οφείλει περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, εκείνη υπέβαλε αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ως «άπιστο διαχειριστή» που την εξαπάτησε «με τυφλή απληστία».
Στην αγωγή της, αναφέρει ότι ο Τζεφ Έβανς της «εκλεψε τόσο πολλά χρήματα, που την άφησε να κινδυνεύει με έξωση από το σπίτι της, ανίκανη να πληρώσει την ελάχιστη μηνιαία οφειλή της στην πιστωτική της και χωρίς επαρκή κεφάλαια για περιοδείες».
Η Άντρα Ντέι έγινε γνωστή για το τραγούδι της «Rise Up» το 2015, ενώ το 2021 απέσπασε Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Billie Holiday στην ταινία «The United States vs. Billie Holiday», με υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ίδια κατηγορία.
Η καλλιτέχνιδα συνεργαζόταν με τον Τζεφ Έβανς από το 2011 μέσω της Buskin Records και της BassLine Management, ενώ η διαμάχη τους κρατά χρόνια. Τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια τερμάτισε την συνεργασία της με τη BassLine, σύμφωνα με την αγωγή του Τζεφ Έβανς, ο οποίος διεκδικεί τουλάχιστον 850.000 δολάρια από οφειλές για την ταινία The Deliverance και ποσοστό από τα έσοδα των δημοσιεύσεών της.
Αντίθετα, οι δικηγόροι της επισημαίνουν ότι οι «Buskin Defendants» παραδέχτηκαν τη μη πληρωμή ποσού τουλάχιστον 575.486 δολαρίων προς την Άντρα Ντέι και πιστεύουν ότι το πραγματικό ποσό είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που αποκάλυψε τη ρήξη μεταξύ της τραγουδίστριας και του μάνατζέρ της.
Andra Day accuses longtime manager of leaving her broke and facing eviction in bombshell lawsuit https://t.co/sPJduD0kMh pic.twitter.com/gxk4e9tVK8— Page Six (@PageSix) October 9, 2025
