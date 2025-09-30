Αμερικανός πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων
GALA
Πορνοστάρ Σεξουαλική εκμετάλλευση Αποπλάνηση ανηλίκου

Αμερικανός πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων

Ο Όστιν Γουλφ κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου και  συμμετοχή σε δραστηριότητες με απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά

Αμερικανός πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πορνοστάρ Όστιν Γουλφ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζάστιν Χιθ Σμιθ. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου και για συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά. Ο Γουλφ καταδικάστηκε επίσης σε 10 χρόνια επιτήρησης, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 δολαρίων.

«Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ κατά των παιδιών είναι φρικτά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον. «Στόχευσε παιδιά ηλικίας μόλις επτά ετών, και όλοι οι Νεοϋορκέζοι θέλουν να τον δουν μακριά από τους δρόμους μας για όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην ξαναπλησιάσουν τα παιδιά μας».

Συνεχίζοντας ο εισαγγελέας ανέφερε: «Οι γυναίκες και οι άνδρες του γραφείου μας, καθώς και οι συνεργάτες μας στις διωκτικές αρχές, είναι απόλυτα αποφασισμένοι να απαλλάξουν τους δρόμους μας από όσους εκμεταλλεύονται σεξουαλικά τα παιδιά μας. Το μήνυμά μας προς τους δράστες είναι σαφές: δεν υπάρχει θέση για εσάς στη Νέα Υόρκη εκτός από τη φυλακή».

Ο 44χρονος πορνοστάρ αρχικά κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Τον Ιούνιο του 2025 ομολόγησε την ενοχή του για παρακίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα σε ακροαματική διαδικασία ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν.

Ο Τζάστιν Χιθ Σμιθ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024, μετά από έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Κατά τη διάρκεια της έφοδου, οι αρχές ανακάλυψαν περίπου 200 βίντεο που περιείχαν παιδική πορνογραφία σε μια κάρτα SD.

Όπως αποδείχτηκε επανειλημμένα εκμεταλλευόταν και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ανήλικα θύματα από το 2023, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Στα τέλη εκείνης της χρονιάς ή στις αρχές του 2024, ο Σμιθ και ένας άλλος άντρας συναντήθηκαν με έναν 15χρονο. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο άντρας έκανε στοματικό σεξ στον ανήλικο, ενώ ο Σμιθ αυνανιζόταν», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δήλωσή τους.

«Ο Σμιθ είχε επίσης σεξουαλική επαφή τουλάχιστον τρεις φορές με ένα άτομο που ο ίδιος πίστευε ότι ήταν 15 ετών, αλλά που στην πραγματικότητα ήταν ενήλικας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο Σμιθ κατέγραψε μία από αυτές τις συναντήσεις, ένα τρίο με τον άλλο κατηγορούμενο».

Ον εισαγγελείς πρόσθεσαν ότι ο Σμιθ προσπάθησε «να συναντήσει άλλους ανηλίκους για να συμμετάσχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες» Σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου, οι ανήλικοι ήταν 12 και 14 ετών.

Κλείσιμο
Τον Ιανουάριο του 2024, ο Σμιθ και ένας άλλος άνδρας (που αναφέρεται ως «Άντρας-2») συναντήθηκαν «για να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα εννιάχρονο παιδί που ο Άνδρας-2 ισχυριζόταν ότι φρόντιζε». Ωστόσο, αφού ο Σμιθ έφτασε στο κτίριο που έμενε ο Άντρας-2, ο τελευταίος ακύρωσε τη συνάντηση, ενώ ο Σμιθ περίμενε κάτω.

Τον επόμενο μήνα, ο Σμιθ «έκανε σχέδια να συναντήσει έναν 14χρονο για σεξ. Έδωσε στον τη διεύθυνση του κτιρίου όπου βρίσκεται το διαμέρισμά του, αλλά «η προγραμματισμένη συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Ζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τουλάχιστον έναν ανήλικο και πολλά άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν ανήλικοι», ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ισχυρίζονται ότι επικοινωνούσε με ακατάλληλο τρόπο και αντάλλασσε σεξουαλικά άσεμνες εικόνες με έναν 15χρονο και ένα 12χρονο αγόρι.

Ο Σμιθ σχεδίαζε επίσης να συναντηθεί με έναν άντρα που είχε ένα 7χρονο παιδί, «ο οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει το παιδί στον Σμιθ για σεξουαλική κακοποίηση». Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον Σμιθ πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης