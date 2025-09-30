Αμερικανός πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων

Κλείσιμο

Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πορνοστάρ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναιΤο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου και για συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά. Ο Γουλφ καταδικάστηκε επίσης σε 10 χρόνια επιτήρησης, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 δολαρίων.«Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ κατά των παιδιών είναι φρικτά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον. «Στόχευσε παιδιά ηλικίας μόλις επτά ετών, και όλοι οι Νεοϋορκέζοι θέλουν να τον δουν μακριά από τους δρόμους μας για όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην ξαναπλησιάσουν τα παιδιά μας».Συνεχίζοντας ο εισαγγελέας ανέφερε: «Οι γυναίκες και οι άνδρες του γραφείου μας, καθώς και οι συνεργάτες μας στις διωκτικές αρχές, είναι απόλυτα αποφασισμένοι να απαλλάξουν τους δρόμους μας από όσους εκμεταλλεύονται σεξουαλικά τα παιδιά μας. Το μήνυμά μας προς τους δράστες είναι σαφές: δεν υπάρχει θέση για εσάς στη Νέα Υόρκη εκτός από τη φυλακή».Ο 44χρονος πορνοστάρ αρχικά κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Τον Ιούνιο του 2025 ομολόγησε την ενοχή του για παρακίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα σε ακροαματική διαδικασία ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν.Ο Τζάστιν Χιθ Σμιθ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024, μετά από έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Κατά τη διάρκεια της έφοδου, οι αρχές ανακάλυψαν περίπου 200 βίντεο που περιείχαν παιδική πορνογραφία σε μια κάρτα SD.Όπως αποδείχτηκε επανειλημμένα εκμεταλλευόταν και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ανήλικα θύματα από το 2023, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Στα τέλη εκείνης της χρονιάς ή στις αρχές του 2024, ο Σμιθ και ένας άλλος άντρας συναντήθηκαν με έναν 15χρονο. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο άντρας έκανε στοματικό σεξ στον ανήλικο, ενώ ο Σμιθ αυνανιζόταν», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δήλωσή τους.«Ο Σμιθ είχε επίσης σεξουαλική επαφή τουλάχιστον τρεις φορές με ένα άτομο που ο ίδιος πίστευε ότι ήταν 15 ετών, αλλά που στην πραγματικότητα ήταν ενήλικας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο Σμιθ κατέγραψε μία από αυτές τις συναντήσεις, ένα τρίο με τον άλλο κατηγορούμενο».Ον εισαγγελείς πρόσθεσαν ότι ο Σμιθ προσπάθησε «να συναντήσει άλλους ανηλίκους για να συμμετάσχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες» Σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου, οι ανήλικοι ήταν 12 και 14 ετών.Τον Ιανουάριο του 2024, ο Σμιθ και ένας άλλος άνδρας (που αναφέρεται ως «Άντρας-2») συναντήθηκαν «για να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα εννιάχρονο παιδί που ο Άνδρας-2 ισχυριζόταν ότι φρόντιζε». Ωστόσο, αφού ο Σμιθ έφτασε στο κτίριο που έμενε ο Άντρας-2, ο τελευταίος ακύρωσε τη συνάντηση, ενώ ο Σμιθ περίμενε κάτω.Τον επόμενο μήνα, ο Σμιθ «έκανε σχέδια να συναντήσει έναν 14χρονο για σεξ. Έδωσε στον τη διεύθυνση του κτιρίου όπου βρίσκεται το διαμέρισμά του, αλλά «η προγραμματισμένη συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε», ανέφεραν οι εισαγγελείς.«Ζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τουλάχιστον έναν ανήλικο και πολλά άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν ανήλικοι», ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ισχυρίζονται ότι επικοινωνούσε με ακατάλληλο τρόπο και αντάλλασσε σεξουαλικά άσεμνες εικόνες με έναν 15χρονο και ένα 12χρονο αγόρι.Ο Σμιθ σχεδίαζε επίσης να συναντηθεί με έναν άντρα που είχε ένα 7χρονο παιδί, «ο οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει το παιδί στον Σμιθ για σεξουαλική κακοποίηση». Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον Σμιθ πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.