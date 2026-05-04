Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
This Is Michael | The King of Pop Live, μια ζωντανή επιστροφή στη σκηνική μυθολογία του Michael Jackson
This Is Michael | The King of Pop Live, μια ζωντανή επιστροφή στη σκηνική μυθολογία του Michael Jackson
Το διεθνές show έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 15 Μαϊου για ένα επικό show που επιχειρεί να φέρει αυτή την εμπειρία ξανά στο σήμερα, όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως ζωντανή ανάκληση
Υπάρχουν καλλιτέχνες που γράφουν επιτυχίες, και υπάρχουν κι εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο που ακούμε, βλέπουμε και νιώθουμε τη μουσική. Ο Michael Jackson ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και ίσως γι’ αυτό, τόσα χρόνια μετά, η σκηνική του παρουσία παραμένει σημείο αναφοράς.
Ο χαρακτηρισμός «Βασιλιάς της Ποπ» δεν ήταν μια αυθαίρετη ταμπέλα. Καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν η Elizabeth Taylor τον αποκάλεσε δημόσια έτσι σε μια απονομή βραβείων. Μια φράση που δεν έμεινε, επιβεβαιώθηκε. Όχι επειδή ειπώθηκε από μια σταρ, αλλά επειδή περιέγραφε μια πραγματικότητα.
Με άλμπουμ όπως το Thriller -το πιο εμπορικό της δισκογραφίας του- και το Bad, με video clips που έκαναν τη μουσική εικόνα εμπειρία, και με χορογραφίες που έγιναν παγκόσμια γλώσσα, το moonwalk είναι το πιο εμβληματικό παράδειγμα, ο Jackson δεν ακολούθησε την ποπ. Την επανακαθόρισε.
Η ιστορία του ξεκινά πολύ πριν από τη σόλο καριέρα του, στα παιδικά του χρόνια με τους Jackson Five. Εκεί, το ταλέντο του ξεχώρισε σχεδόν αμέσως, η φωνή, η σκηνική άνεση, η ικανότητα να «γεμίζει» τον χώρο από τόσο μικρή ηλικία. Από αυτά τα πρώτα βήματα μέχρι την εκτόξευσή του ως σόλο καλλιτέχνη, η πορεία του δεν ήταν απλώς ανοδική, ήταν καθοριστική για την ίδια την ποπ μουσική.
Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι καλλιτέχνες μιλούν για εκείνον με όρους σχεδόν μυθικούς. Ο Quincy Jones τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο εργατικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες», η Madonna τον αποκάλεσε «μοναδικό φαινόμενο», ενώ ο Justin Timberlake έχει παραδεχτεί ότι η σύγχρονη ποπ σκηνή του χρωστά ένα σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής της. Αυτές οι μαρτυρίες δεν λειτουργούν απλώς ως εγκώμια, αλλά επιβεβαιώνουν το εύρος της επιρροής του.
Τα milestones της καριέρας του είναι εξίσου εντυπωσιακά. Δεκάδες βραβεία, ανάμεσά τους πολλαπλά Grammy Awards, ιστορικές περιοδείες με sold out στάδια σε κάθε ήπειρο και εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις. Και πάνω απ’ όλα, μια αισθητική που μετέτρεψε το live σε εμπειρία.
Ο χαρακτηρισμός «Βασιλιάς της Ποπ» δεν ήταν μια αυθαίρετη ταμπέλα. Καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν η Elizabeth Taylor τον αποκάλεσε δημόσια έτσι σε μια απονομή βραβείων. Μια φράση που δεν έμεινε, επιβεβαιώθηκε. Όχι επειδή ειπώθηκε από μια σταρ, αλλά επειδή περιέγραφε μια πραγματικότητα.
Με άλμπουμ όπως το Thriller -το πιο εμπορικό της δισκογραφίας του- και το Bad, με video clips που έκαναν τη μουσική εικόνα εμπειρία, και με χορογραφίες που έγιναν παγκόσμια γλώσσα, το moonwalk είναι το πιο εμβληματικό παράδειγμα, ο Jackson δεν ακολούθησε την ποπ. Την επανακαθόρισε.
Η ιστορία του ξεκινά πολύ πριν από τη σόλο καριέρα του, στα παιδικά του χρόνια με τους Jackson Five. Εκεί, το ταλέντο του ξεχώρισε σχεδόν αμέσως, η φωνή, η σκηνική άνεση, η ικανότητα να «γεμίζει» τον χώρο από τόσο μικρή ηλικία. Από αυτά τα πρώτα βήματα μέχρι την εκτόξευσή του ως σόλο καλλιτέχνη, η πορεία του δεν ήταν απλώς ανοδική, ήταν καθοριστική για την ίδια την ποπ μουσική.
Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι καλλιτέχνες μιλούν για εκείνον με όρους σχεδόν μυθικούς. Ο Quincy Jones τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο εργατικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες», η Madonna τον αποκάλεσε «μοναδικό φαινόμενο», ενώ ο Justin Timberlake έχει παραδεχτεί ότι η σύγχρονη ποπ σκηνή του χρωστά ένα σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής της. Αυτές οι μαρτυρίες δεν λειτουργούν απλώς ως εγκώμια, αλλά επιβεβαιώνουν το εύρος της επιρροής του.
Τα milestones της καριέρας του είναι εξίσου εντυπωσιακά. Δεκάδες βραβεία, ανάμεσά τους πολλαπλά Grammy Awards, ιστορικές περιοδείες με sold out στάδια σε κάθε ήπειρο και εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις. Και πάνω απ’ όλα, μια αισθητική που μετέτρεψε το live σε εμπειρία.
Το διεθνές show This Is Michael | The King of Pop Live έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 15 Μαϊου στο Christmas Theater. Πρόκειται για ένα επικό show που επιχειρεί να φέρει αυτή την εμπειρία ξανά στο σήμερα, όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως ζωντανή ανάκληση. Έχει ήδη ταξιδέψει σε περισσότερες από δεκαπέντε χώρες, με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, και λειτουργεί ως μια σκηνική ανακατασκευή ενός αυθεντικού show του Jackson.
Στον κεντρικό ρόλο, ο Lenny Jay προσεγγίζει τον MJ με ακρίβεια και σεβασμό, όχι μόνο μιμούμενος τη φωνή και την κίνηση, αλλά αποδίδοντας τη σκηνική ενέργεια που τον καθόρισε. Το setlist διατρέχει τη δισκογραφία του μέσα από τραγούδια που δεν είναι απλώς επιτυχίες, αλλά πολιτισμικά σημεία αναφοράς, από το Billie Jean και το Beat It μέχρι το Smooth Criminal και το Man in the Mirror.
Κάθε κομμάτι εντάσσεται σε ένα σκηνικό σύνολο με χορογραφίες, κοστούμια και φωτισμούς που παραπέμπουν στις αυθεντικές περιοδείες του. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα show, είναι μια επιστροφή σε μια εποχή όπου το θέαμα είχε σώμα, ρυθμό και ψυχή.
Και ίσως αυτό να είναι που μας συγκινεί περισσότερο, ότι μας θυμίζει πόσο πολύ μας έχει λείψει αυτό.
Στον κεντρικό ρόλο, ο Lenny Jay προσεγγίζει τον MJ με ακρίβεια και σεβασμό, όχι μόνο μιμούμενος τη φωνή και την κίνηση, αλλά αποδίδοντας τη σκηνική ενέργεια που τον καθόρισε. Το setlist διατρέχει τη δισκογραφία του μέσα από τραγούδια που δεν είναι απλώς επιτυχίες, αλλά πολιτισμικά σημεία αναφοράς, από το Billie Jean και το Beat It μέχρι το Smooth Criminal και το Man in the Mirror.
Κάθε κομμάτι εντάσσεται σε ένα σκηνικό σύνολο με χορογραφίες, κοστούμια και φωτισμούς που παραπέμπουν στις αυθεντικές περιοδείες του. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα show, είναι μια επιστροφή σε μια εποχή όπου το θέαμα είχε σώμα, ρυθμό και ψυχή.
Και ίσως αυτό να είναι που μας συγκινεί περισσότερο, ότι μας θυμίζει πόσο πολύ μας έχει λείψει αυτό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα