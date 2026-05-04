This Is Michael | The King of Pop Live, μια ζωντανή επιστροφή στη σκηνική μυθολογία του Michael Jackson

Κλείσιμο

Υπάρχουν καλλιτέχνες που γράφουν επιτυχίες, και υπάρχουν κι εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο που ακούμε, βλέπουμε και νιώθουμε τη μουσική. Οανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και ίσως γι’ αυτό, τόσα χρόνια μετά, η σκηνική του παρουσία παραμένειΟ χαρακτηρισμός «» δεν ήταν μια αυθαίρετη ταμπέλα. Καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν η Elizabeth Taylor τον αποκάλεσε δημόσια έτσι σε μια απονομή βραβείων. Μια φράση που δεν έμεινε, επιβεβαιώθηκε. Όχι επειδή ειπώθηκε από μια σταρ, αλλά επειδή περιέγραφε μια πραγματικότητα.Με άλμπουμ όπως το- και το, με video clips που έκαναν τη μουσική εικόνα εμπειρία, και με χορογραφίες που έγιναν, το moonwalk είναι το πιο εμβληματικό παράδειγμα, ο Jackson δεν ακολούθησε την ποπ.Η ιστορία του ξεκινά πολύ πριν από τη σόλο καριέρα του, στα παιδικά του χρόνια με τους. Εκεί, το ταλέντο του ξεχώρισε σχεδόν αμέσως, η φωνή, η σκηνική άνεση, η ικανότητα να «γεμίζει» τον χώρο από τόσο μικρή ηλικία. Από αυτά τα πρώτα βήματα μέχρι την εκτόξευσή του ως σόλο καλλιτέχνη, η πορεία του δεν ήταν απλώς ανοδική, ήτανΔεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι καλλιτέχνες μιλούν για εκείνον με όρους σχεδόν μυθικούς. Ο Quincy Jones τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο εργατικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες», η Madonna τον αποκάλεσε «μοναδικό φαινόμενο», ενώ ο Justin Timberlake έχει παραδεχτεί ότι η σύγχρονη ποπ σκηνή του χρωστά ένα σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής της.Τα milestones της καριέρας του είναι εξίσου εντυπωσιακά. Δεκάδες βραβεία, ανάμεσά τους πολλαπλάιστορικές περιοδείες μεσε κάθε ήπειρο και εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις. Και πάνω απ’ όλα, μια αισθητική που μετέτρεψε το live σε