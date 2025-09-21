Ο Σταλόνε αποκάλυψε ότι ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε prequel του «Ράμπο» με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Ο Σταλόνε αποκάλυψε ότι ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε prequel του «Ράμπο» με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Όλοι πίστευαν ότι ήμουν τρελός, δήλωσε ο 79χρονος ηθοποιός
Παρόλο που έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από τότε που υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Ράμπο, ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν έτοιμος να υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό αυτό ρόλο, καταφεύγοντας στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Μιλώντας στο podcast Bingeworthy του The Playlist, ο 79χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι είχε προτείνει την επιστροφή του στο κινηματογραφικό franchise. Ωστόσο, αντί να συνεχίσει μετά τα γεγονότα της ταινίας «Rambo: Last Blood του» 2019, ο Σταλόνε ήθελε να συμμετάσχει σε ένα prequel που θα παρουσίαζε τον Τζον Ράμπο στα 18 του χρόνια με την τεχνολογία de-aging.
«Όλοι πίστευαν ότι ήμουν τρελός», είπε για την πρότασή του. «Η Tεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά εξελιγμένη, ώστε να τον δείξει στη Σαϊγκόν, 18 ετών, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την ίδια εικόνα. Οπότε δεν είναι και τόσο μεγάλο άλμα», υποστήριξε.
Παρότι ο ίδιος ήθελε να αναλάβει ξανά τον ρόλο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Νόα Σεντινέο πρόκειται να παίξει τον χαρακτήρα σε μια ταινία-prequel.
Για το ενδεχόμενο να υποδυθεί κάποιος άλλος έναν από τους ρόλους που έχει ενσαρκώσει, ο Σταλόνε προειδοποίησε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλάβει κανείς έναν χαρακτήρα που έχει ήδη καθιερωθεί, όπως όταν εκείνος πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του «Get Carter» το 2000.
«Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, γιατί το πέρασα κι εγώ με το ''Get Carter''. Όλοι αγαπούν το πρωτότυπο, και πάντα πολεμάς αυτή την προκατάληψη», ανέφερε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Sylvester Stallone Wanted to Use AI to Star in a ‘Rambo’ Prequel https://t.co/iNGYmNo6Hn— The Hollywood Reporter (@THR) September 21, 2025
