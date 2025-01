Σιλβέστερ Σταλόνε: Τρέιλερ φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη τον θέλει πρωταγωνιστή του remake του «Νονού» - Η απάντηση του ηθοποιού

Ένα τρέιλερ της νέας ταινίας του δημοφιλούς franchise «The Godfather», δημιουργημένο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει τον Σιλβέστερ Σταλόνε στον ρόλο του αποξενωμένου ξαδέρφου του, Βιτόριο Μανσίνι.Σύμφωνα με την περιγραφή του τρέιλερ, πρόκειται για τη νέα ταινία της Paramount Pictures, με τίτλο «The Godfather 4: Legacy of the Family», που θα αποτελεί τη συνέχεια του θρυλικού έπους της μαφίας, σε σκηνοθεσία του προστατευόμενου του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Λούκα Γκουαντανίνο (Call Me by Your Name, Bones and All).Σύμφωνα με την πλοκή: «Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά τον θάνατο του Μάικλ Κορλεόνε. Ο Μαντσίνι, που καλείται πίσω στην Αμερική, πρέπει να περιηγηθεί σε ένα επικίνδυνο κενό εξουσίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την εσωτερική προδοσία και τις εξωτερικές απειλές από νέες εγκληματικές φατρίες. Η αφήγηση θα εμβαθύνει επίσης στην παγκόσμια επιρροή της μαφίας, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ιταλία και πέρα από αυτήν, εξερευνώντας τη σύγχρονη πολυπλοκότητα του οργανωμένου εγκλήματος».Ωστόσο, φαίνεται πως τίποτα τέτοιο δεν ισχύει, αφού ο ίδιος ο ηθοποιός έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την οποία διέψευσε την είδηση. Συγκεκριμένα, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες Rocky και Rambo, ανέφερε πως οι θαυμαστές του δεν πρέπει να πάρουν στα σοβαρά το εν λόγω τρέιλερ.Ο Χολιγουντιανός σταρ προειδοποίησε τους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ειδικότερα, δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα από το τρέιλερ και στη λεζάντα έγραψε: «Τι συμβαίνει; Αυτό σίγουρα δεν πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά!».