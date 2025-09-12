Ο Λίαμ Νίσον γίνεται παραγωγός στην ταινία για το σκάνδαλο με τον ομαδικό τάφο βρεφών στην Ιρλανδία
Η ταινία βασίζεται στο άρθρο των New York Times του 2017 με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ»
Η Μόνικα Ντόλαν θα πρωταγωνιστήσει στην ιρλανδική ταινία μεγάλου μήκους «The Lost Children of Tuam», σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μπέρι, με τον Λίαμ Νίσον να συμμετέχει ως ένας εκ των παραγωγών. Η ταινία βασίζεται στο άρθρο των New York Times του 2017 με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» από τον Νταν Μπάρι και επικεντρώνεται στην Κάθριν Κόρλες (Ντόλαν), λάτρη της ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια έρευνας για το καθολικό ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους για ανύπαντρες μητέρες και τα μωρά τους στο Τούαμ, κομητεία Γκάλγουεϊ, η Κόρλες ανακάλυψε ότι έως και 796 παιδιά είχαν ταφεί σε ανώνυμους τάφους στην ιδιοκτησία. Η ανακάλυψη αυτή πυροδότησε εκστρατεία για δικαιοσύνη για τα θύματα και τις επιζήσασες, ενώ η ανασκαφή του ομαδικού τάφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025.
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ένα αφοσιωμένο, επαγγελματικό και υψηλού προφίλ κινηματογραφικό συνεργείο δημιουργεί αυτή την ταινία, η οποία ακολουθεί το επίπονο ταξίδι μου από τότε που ανακάλυψα για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη στο Τούαμ και τον αγώνα που έδωσα για να φέρω αυτή την αλήθεια στο φως παρά τα τόσα πολλά εμπόδια», δήλωσε η Κάθριν Κόρλες στο Variety.
Η ίδια προσέθεσε: «Είναι εκπληκτικό να βλέπω το πάθος με το οποίο ο Φρανκ Μπέρι και η ομάδα του διασφαλίζουν ότι η αλήθεια για το τι συνέβη είναι ύψιστης σημασίας και είμαι ευγνώμων, γιατί αυτή ήταν η ουσία του μακρινού μου ταξιδιού. Λέγεται ότι μια καλή ταινία είναι αθάνατη και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι "Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ" θα έρθουν στο προσκήνιο».
Ο Λίαμ Νίσον τόνισε από την πλευρά του: «Η ιστορία του Τούαμ είναι τόσο σημαντική και σήμερα όσον αφορά τα παιδιά και το ποιος θεωρείται άξιος φροντίδας και ποιος όχι. Είναι μια συγκλονιστική και ζωτική αναδρομή στο παρελθόν που μεταφέρεται στο παρόν μας. Δείχνει τι μπορεί να κάνει ένα άτομο όσον αφορά τη δράση, και η αποφασιστικότητα και το πάθος της Κάθριν Κόρλες αποτελούν πηγή έμπνευσης».
Η ταινία γυρίζεται αυτή την περίοδο από τις εταιρείες παραγωγής Element Pictures, BBC Film και Screen Ireland, ενώ τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Mk2.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
