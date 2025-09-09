Κατερίνα Καραβάτου για Κρατερό Κατσούλη: Θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια
Η παρουσιάστρια και ο ηθοποιός υπήρξαν παντρεμένοι από το 2011 μέχρι το 2021 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά
Τη σχέση της με τον Κρατερό Κατσούλη περιέγραψε η Κατερίνα Καραβάτου, δηλώνοντας πως, αν και αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, εξακολουθούν να λειτουργούν ως οικογένεια. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 2011 μέχρι το 2021, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο και μια κόρη. Η παρουσιάστρια εξήγησε επίσης ότι η καλή επικοινωνία που έχουν επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνουν σχετικά με τα επαγγελματικά τους.
Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καραβάτου είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου: «Με τον Κρατερό (σ.σ. Κατσούλη) έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δυο παιδιά και θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια μ’ αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε πια τα τελευταία χρόνια. Όμως είμαστε οικογένεια γιατί έχουμε αυτά τα δυο παιδιά που τόσο πολύ αγαπάμε. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Κρατερό, δεν μπορώ να κάνω πράγματα και επίσης δεν μπορεί να κάνει και εκείνος».
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στη συνέντευξη που πήρε στην εκπομπή της πριν από μερικές μέρες από τον πρώην σύζυγό της και τη Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη συνύπαρξή τους σε τηλεοπτικό πρόγραμμα. Για εκείνη επρόκειτο για μια σημαντική και ταυτόχρονα συγκινητική στιγμή. «Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, τότε όλα μπορούν να κυλούν και ομαλά. Χαιρόμουν πάρα πολύ που τους έβλεπα στο πλατό, ήταν για μένα μια συγκινητική και σημαντική στιγμή γιατί είχαμε να βρεθούμε τηλεοπτικά με τον Κρατερό από τους Κου Κου και με την Μαρία από το MEGA», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
