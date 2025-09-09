Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Χιου Τζάκμαν και η Κέιτ Χάντσον πρωταγωνιστούν στην ταινία «Song Sung Blue» - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ
Ο Τζάκμαν και η Χάντσον υποδύονται δύο μουσικούς που παλεύουν να εδραιώσουν τη φήμη τους τραγουδώντας επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ
Ο Χιου Τζάκμαν και η Κέιτ Χάντσον ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Song Sung Blue», υποδυόμενοι ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύει να εδραιώσει τη φήμη του. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Κρεγκ Μπρούερ, με το πρώτο τρέιλερ να κυκλοφορεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.
Το φιλμ ακολουθεί τον Μάικ και την Κλερ Σαρντίνα, που έχουν χάσει τη δημοφιλία τους και προσπαθούν να την ανακτήσουν ως «Lightning & Thunder», ντουέτο που τραγουδά τις επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ.
«Δεν είμαι τραγουδοποιός, δεν είμαι sex symbol — θέλω απλώς να διασκεδάζω τον κόσμο», λέει ο Μάικ στην Κλερ στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τότε, εκείνη του απαντά: «Δεν θέλω να γίνω κομμώτρια. Θέλω να τραγουδάω, να χορεύω».
Σε άλλο πλάνο ο Μάικ κρατά έναν δίσκο του Ντάιαμοντ «Moods» δίπλα στο πρόσωπό του και ρωτά: «Τι νομίζεις;», με την Κλερ να αποκρίνεται: «Δεν θέλεις μιμηθείς τον Νιλ Ντάιαμοντ. Θέλεις να ερμηνεύσεις τα τραγούδια του», με τον Μάικ να λέει στη συνέχεια: «Έψαχνα τον σωστό τρόπο να το πω, κι εσύ το είπες κατευθείαν». Έτσι γεννιέται το συγκρότημα Lightning & Thunder.
Ο Ντάιαμοντ ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας ποπ τραγούδια για άλλους μουσικούς και στη συνέχεια ξεκίνησε σόλο καριέρα στη δισκογραφία που διήρκεσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Έχει πουλήσει περισσότερους από 130 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είναι ένας από τους μουσικούς με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.
Η ταινία «Song Sung Blue» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα.
