Η Μισέλ Ντόκερι του «Downton Abbey» είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί
Η ηθοποιός αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο
Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Downton Abbey», Μισέλ Ντόκερι.
Η 43χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο. Η Ντόκερι εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί.
Η φουσκωμένη κοιλιά της ήταν εμφανής καθώς πόζαρε στους φωτογράφους. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύζυγός της, Τζάσπερ Γουόλλερ-Μπρίτζ, ο οποίος είναι ο αδερφός της ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτιδας Φοίβης Γουόλλερ-Μπρίτζ.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Πριν από τον γάμο τους, η ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί με τον εκτελεστικό διευθυντή δημοσίων σχέσεων, Τζον Ντίνεεν, ο οποίος πέθανε το 2015 σε ηλικία 34 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός είχε ευχαριστήσει το κοινό της για την «υποστήριξη και την καλοσύνη τους» μέσω ενός εκπροσώπου της.
Φωτογραφίες: AFP
