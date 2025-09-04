Η Μισέλ Ντόκερι του «Downton Abbey» είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί

Λονδίνο.

ο οποίος είναι ο αδερφός της ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτιδας Φοίβης Γουόλλερ-Μπρίτζ.





Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η 43χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Downton Abbey: The Grand Finale» στοΗ Ντόκερι εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί.Η φουσκωμένη κοιλιά της ήταν εμφανής καθώς πόζαρε στους φωτογράφους. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύζυγός της, Τζάσπερ Γουόλλερ-Μπρίτζ,Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Πριν από τον γάμο τους, η ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί με τον εκτελεστικό διευθυντή δημοσίων σχέσεων, Τζον Ντίνεεν, ο οποίος πέθανε το 2015 σε ηλικία 34 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός είχε ευχαριστήσει το κοινό της για την «υποστήριξη και την καλοσύνη τους» μέσω ενός εκπροσώπου της.: AFP