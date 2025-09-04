Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή
Λόγω προβλήματος στις φωνητικές της χορδές - Η ανακοίνωσή της
Tην αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της στο Μαϊάμι ανακοίνωσε η Lady Gaga, λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή, επικαλούμενη πρόβλημα με τη φωνή της. H τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της με ανάρτησή της στα social media και σημείωσε πως η συμβουλή του γιατρού της είναι να μην εμφανιστεί στο σόου.
Πιο συγκεκριμένα, η σταρ δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, στο οποίο εξήγησε στο κοινό της πως κατά τη διάρκεια της πρόβας η φωνή της ήταν «υπερβολικά καταπονημένη». «Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι», έγραψε η τραγουδίστρια.
«Και ο γιατρός και ο vocal coach μου με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που υπάρχει», συνέχισε, σημειώνοντας ότι, αν και ήθελε να είναι «σκληροπυρηνική και να προχωρήσει κανονικά για το κοινό», δεν ήθελε να «ρισκάρει μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη» στις φωνητικές της χορδές.
Δείτε το story
Η Lady Gaga χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη» και «επίπονη», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει σημαντικός κίνδυνος με βάση την εμπειρία της σε ένα show». Πρόσθεσε πως «προσπάθησε πολύ να αποφύγει αυτό το αποτέλεσμα», επισημαίνοντας ότι προσέχει ιδιαίτερα την υγεία της ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε μια τόσο απαιτητική παράσταση.
«Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας και όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου. Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη», κατέληξε στην ανάρτησή της, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές ότι «προσπαθούσε να επαναπρογραμματίσει το σόου το συντομότερο δυνατό».
Η περιοδεία της Lady Gaga συνεχίζεται με την επόμενη στάση της να είναι στη Νέα Υόρκη, όπου θα εμφανιστεί στο Madison Square Garden στις 6 Σεπτεμβρίου.
