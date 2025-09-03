Η Ζεντάγια έκλεισε τα 29 της χρόνια: «Είμαι ευγνώμων»
Η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της κι ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν με μία ανάρτηση

Τα 29 της χρόνια έκλεισε η Ζεντάγια και με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε η Χολιγουντιανή σταρ, εμφανίζεται ως παιδί να διασκεδάζει πάνω σε ένα καρουζέλ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ζεντάγια δήλωσε ευγνώμων για όσα και όσους έχει στη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός έγραψε: «Απλά έρχομαι εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για άλλον έναν χρόνο ζωής και για όλους εσάς που τον κάνατε τόσο όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές.... Όπως πάντα, στην υγειά (του επίσημου τελευταίου έτους της εικοσαετίας μου, κυριολεκτικά) 29».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

