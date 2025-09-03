Η Ζεντάγια έκλεισε τα 29 της χρόνια: «Είμαι ευγνώμων»
Η Ζεντάγια έκλεισε τα 29 της χρόνια: «Είμαι ευγνώμων»
Η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της κι ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν με μία ανάρτηση
Τα 29 της χρόνια έκλεισε η Ζεντάγια και με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στη φωτογραφία που ανάρτησε η Χολιγουντιανή σταρ, εμφανίζεται ως παιδί να διασκεδάζει πάνω σε ένα καρουζέλ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ζεντάγια δήλωσε ευγνώμων για όσα και όσους έχει στη ζωή της.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός έγραψε: «Απλά έρχομαι εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για άλλον έναν χρόνο ζωής και για όλους εσάς που τον κάνατε τόσο όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές.... Όπως πάντα, στην υγειά (του επίσημου τελευταίου έτους της εικοσαετίας μου, κυριολεκτικά) 29».
Δείτε την ανάρτηση
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στη φωτογραφία που ανάρτησε η Χολιγουντιανή σταρ, εμφανίζεται ως παιδί να διασκεδάζει πάνω σε ένα καρουζέλ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ζεντάγια δήλωσε ευγνώμων για όσα και όσους έχει στη ζωή της.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός έγραψε: «Απλά έρχομαι εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για άλλον έναν χρόνο ζωής και για όλους εσάς που τον κάνατε τόσο όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές.... Όπως πάντα, στην υγειά (του επίσημου τελευταίου έτους της εικοσαετίας μου, κυριολεκτικά) 29».
Δείτε την ανάρτηση
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα