Ρομαντικές στιγμές μετά τον γάμο για τον Νικόλα Νιάρχο και τη Μαλού Ντάλα Πίκολα: Οι διακοπές στην Ιταλία, η εξόρμηση στη Σκωτία και το τρυφερό φιλί
Μετά από τον γάμο στη Σπετσοπούλα ο γιος του Σπύρου Νιάρχου και η σύζυγός του έκαναν ένα πέρασμα από τη Σκωτία, χαλάρωσαν στην Ιταλία, ενώ τώρα βρίσκονται στην Αμερική
Δύο μήνες έχουν περάσει από εκείνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο όπου η δυναστεία Νιάρχου μαζεύτηκε για τον γάμο του Νικόλα Νιάρχου και της αγαπημένης του Μαλού Ντάλα Πίκολα.
Το ζευγάρι αναχώρησε σχεδόν αμέσως από τον ιδιωτικό παράδεισο της οικογένειας και έκτοτε με κάποια μικρά διαλείμματα, απόλαυσε διακοπές με άρωμα από γαμήλιο ταξίδι.
Αρχικά έδωσαν το παρόν στα γενέθλια της ξαδέρφης του Νικόλα, Ηλέκτρας Νιάρχου, που έκλεισε τα τριάντα και το γιόρτασε με ένα glam πάρτι στο περίφημο κάστρο Barnbougle που βρίσκεται στα Highlands της Σκωτίας.
Αμέσως μετά το ζεύγος ταξίδεψε στην Ιταλία, τη χώρα καταγωγής της Μαλού όπου και παρέμειναν για περίπου δέκα ημέρες, πραγματοποιώντας εκδρομές, βλέποντας φίλους και πραγματοποιώντας χαλαρές εξόδους σε γραφικά χωριά και πόλεις.
Την Κυριακή ο γόνος της δυναστείας που δεν ακολούθησε την πεπατημένη και επέλεξε να γίνει δημοσιογράφος-αρθρογραφεί στο New Yorker και σε εφημερίδες όπως ο Guardian-ανέβασε φωτογραφίες από τη Νέα Υόρκη όπου μένει μόνιμα μαζί με την σύζυγό του.
Αυτή που μετακομίζει από το Μανχάταν στη συγκεκριμένη περιοχή, από τα τέλη της άνοιξης και για όλο σχεδόν το καλοκαίρι, για να χαλαρώσουν σε εξοχικά που είναι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα.
Σε μια τέτοια κατοικία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ο Νικόλας και η Μαλού αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί σε ένα στιγμιότυπο το οποίο ανέβασε story στο Instagram.
Σε μια άλλη το ζευγάρι φοράει καουμπόικα καπέλα ποζάροντας χαμογελαστά στον φωτογραφικό φακό σε μια μίνι απόδραση το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου, πριν ο γιος του Έλληνα μεγιστάνα επιστρέψει στη δουλειά του.
Έχοντας επιλέξει έναν άλλο δρόμο, αυτόν της δημοσιογραφίας, απέδειξε ενίοτε ότι είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ, όχι απλά στον δρόμο, αλλά σε πολύ πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου, όπως η Υεμένη, η Μπουρκίνα Φάσο, και το Κονγκό.
Εκεί που οι μυστικές υπηρεσίες της κυβέρνησης τον συνέλαβαν όταν έκανε ρεπορτάζ για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία κοβαλτίου, τον φυλάκισαν για λίγες μέρες και τελικά τον απέλασαν από την χώρα, όπου πλέον είναι persona non grata.
