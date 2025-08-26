H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
GALA
Πηνελόπη Αναστασοπούλου Φώτης Μπερνάντο Επέτειος

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»

Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για τον σύζυγό της με μία ανάρτηση στο Instagram

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δώδεκα χρόνια κοινής πορείας γιορτάζουν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο σύζυγός της, Φώτης Μπερνάντο. Το ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής σόουμπιζ και συχνά, μοιράζεται κοινά του στιγμιότυπα στα social media.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί χρόνια πολλά στον σύζυγό της και να του εκφράσει την αγάπη της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε αρχικά, μερικές φωτογραφίες τους, στις οποίες ανταλλάσσουν φιλιά. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, έγραψε αρχικά: «12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι».

Δείτε την ανάρτησή της 
H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού

Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης