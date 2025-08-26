H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκλεισε 12 χρόνια σχέσης με τον Φώτη Μπερνάντο: «Επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα»
Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για τον σύζυγό της με μία ανάρτηση στο Instagram
Δώδεκα χρόνια κοινής πορείας γιορτάζουν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο σύζυγός της, Φώτης Μπερνάντο. Το ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής σόουμπιζ και συχνά, μοιράζεται κοινά του στιγμιότυπα στα social media.
Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί χρόνια πολλά στον σύζυγό της και να του εκφράσει την αγάπη της.
Η ηθοποιός δημοσίευσε αρχικά, μερικές φωτογραφίες τους, στις οποίες ανταλλάσσουν φιλιά. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, έγραψε αρχικά: «12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι».
