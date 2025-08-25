FY: Η δεξίωση μετά τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο
FY: Η δεξίωση μετά τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή στο Island με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του
Ένα μεγάλο πάρτι ακολούθησε μετά τον γάμο του Fy με την Αλεξία Κεφαλά, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Island.
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τον πρώτο χορό του τράπερ με τη σύζυγό του, τη στιγμή που έκοψαν τη γαμήλια τούρτα, αλλά και το έθιμο με τη νύφη να πετάει την ανθοδέσμη.
Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ, ενώ ανάμεσα στους περίπου 120 καλεσμένους, το «παρών» στον γάμο έδωσαν συνεργάτες και φίλοι του ζευγαριού, όπως ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και στελέχη της εταιρείας, με την οποία συνεργάζεται επαγγελματικά η Αλεξία Κεφαλά μέσω του Panik Agency, ενώ ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.
Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν επίσης γνωστοί φίλοι τους, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Μέσα από βίντεο που ανάρτησαν στα social media μοιράστηκαν στιγμές από την ιδιαίτερη ημέρα των νεόνυμφων: το μυστήριο στην εκκλησία, αλλά και τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελετή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το μυστήριο
Δείτε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τον πρώτο χορό του τράπερ με τη σύζυγό του, τη στιγμή που έκοψαν τη γαμήλια τούρτα, αλλά και το έθιμο με τη νύφη να πετάει την ανθοδέσμη.
Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ, ενώ ανάμεσα στους περίπου 120 καλεσμένους, το «παρών» στον γάμο έδωσαν συνεργάτες και φίλοι του ζευγαριού, όπως ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και στελέχη της εταιρείας, με την οποία συνεργάζεται επαγγελματικά η Αλεξία Κεφαλά μέσω του Panik Agency, ενώ ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.
Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν επίσης γνωστοί φίλοι τους, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Μέσα από βίντεο που ανάρτησαν στα social media μοιράστηκαν στιγμές από την ιδιαίτερη ημέρα των νεόνυμφων: το μυστήριο στην εκκλησία, αλλά και τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελετή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το μυστήριο
Δείτε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη
Οι ειδήσεις σήμερα
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα