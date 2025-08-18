Γιώργος Καράβας: «Καλή επιτυχία σε αυτό το νέο σου ταξίδι» έγραψε η Ραφαέλα Ψαρρού για την παρουσίαση του «Exathlon»
Γιώργος Καράβας: «Καλή επιτυχία σε αυτό το νέο σου ταξίδι» έγραψε η Ραφαέλα Ψαρρού για την παρουσίαση του «Exathlon»
Το μοντέλο και οι παίκτες του ριάλιτι αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνικο, όπου θα γυριστεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Καλή επιτυχία για την παρουσίαση του «Exathlon» ευχήθηκε η Ραφαέλα Ψαρρού στον σύζυγό της, Γιώργος Καράβα, ο οποίος αναχώρησε μαζί με τους παίκτες του ριάλιτι για τον Άγιο Δομίνικο.
Το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, το μοντέλο που ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεοπτικού προγράμματος, το οποίο θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τους παίκτες, με προορισμό τους τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου και θα γυριστεί το «Exathlon».
Λίγο αργότερα, η σύζυγος του Γιώργου Καράβα εξέφρασε δημόσια με μία ανάρτηση στα social media, τη στήριξη της στον Γιώργο Καράβα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την πίστη της στις ικανότητές του.
Όπως έγραψε: «Καλή επιτυχία αγάπη μου σε αυτό το νέο σου ταξίδι, σε αυτό το καινούριο όνειρο που ξεκινάς. Ξέρω ποιος είσαι, ξέρω τη δύναμή σου, το ταλέντο σου και πόσο λάμπεις σε ό,τι κάνεις! Είσαι αστέρι. Εγώ θα είμαι πάντα εδώ, δίπλα σου, να σε στηρίζω σε κάθε σου βήμα, σε κάθε σου προσπάθεια, σε κάθε σου όνειρο. Είσαι η έμπνευσή μου και η μεγαλύτερή μου περηφάνια. Πάντα μαζί, πάντα εμείς. Σε λατρεύουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν επιβιβαστεί ο Γιώργος Καράβας στο αεροπλάνο με την ομάδα των παικτών, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», δηλώνοντας: «Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Το "Exathlon" είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, το μοντέλο που ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεοπτικού προγράμματος, το οποίο θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τους παίκτες, με προορισμό τους τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου και θα γυριστεί το «Exathlon».
Λίγο αργότερα, η σύζυγος του Γιώργου Καράβα εξέφρασε δημόσια με μία ανάρτηση στα social media, τη στήριξη της στον Γιώργο Καράβα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την πίστη της στις ικανότητές του.
Όπως έγραψε: «Καλή επιτυχία αγάπη μου σε αυτό το νέο σου ταξίδι, σε αυτό το καινούριο όνειρο που ξεκινάς. Ξέρω ποιος είσαι, ξέρω τη δύναμή σου, το ταλέντο σου και πόσο λάμπεις σε ό,τι κάνεις! Είσαι αστέρι. Εγώ θα είμαι πάντα εδώ, δίπλα σου, να σε στηρίζω σε κάθε σου βήμα, σε κάθε σου προσπάθεια, σε κάθε σου όνειρο. Είσαι η έμπνευσή μου και η μεγαλύτερή μου περηφάνια. Πάντα μαζί, πάντα εμείς. Σε λατρεύουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν επιβιβαστεί ο Γιώργος Καράβας στο αεροπλάνο με την ομάδα των παικτών, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», δηλώνοντας: «Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Το "Exathlon" είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού».
Η αναχώρηση του Γιώργου Καράβα και των παικτών για το «Exathlon»
Στο αεροδρόμιο μαζί με τον παρουσιαστή εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, οι Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Γιωρίκας Πιλίδης, Φάνης Μπολέτσης, Γιώργος Γκιουλέκας, Ντάνιελ Νούρκας, Γιώργος Κόρομι, Εύη Σαλταφερίδου, Μαίρη Πετεινάρη, Βίκυ Πετεινάρη και Δώρα Νικολή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα