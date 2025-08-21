Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νεκρός σε τροχαίο ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Mastodon, Μπρεντ Χιντς
Νεκρός σε τροχαίο ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Mastodon, Μπρεντ Χιντς
O Χιντς οδηγούσε την μοτοσικλέτα του του όταν ένα SUV τον χτύπησε στην Ατλάντα
Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα άφησε ο πρώην κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon, Μπρεντ Χιντς.
O Χιντς οδηγούσε την μοτοσικλέτα του του όταν ένα SUV τον χτύπησε στην Ατλάντα. Ο μουσικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Fulton επιβεβαίωσε τον θάνατό του, σύμφωνα με το Atlanta News First.
Το Αστυνομικό Τμήμα της Ατλάντα αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα που δεν ανταποκρινόταν και είχε εμπλακεί σε σύγκρουση. Ο άνδρας φαινόταν να οδηγεί μια Harley κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.
Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ο άνδρας ταξίδευε δυτικά. Η γυναίκα που οδηγούσε το SUV δεν έδωσε προτεραιότητα κατά την αριστερή στροφή και συγκρούστηκε με τον άνδρα που οδηγούσε τη μηχανή».
Το συγκρότημα σε ανάρτησή του στο Facebook αποχαιρετά τον κιθαρίστα: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και οδύνης... χθες το βράδυ ο Μπρεντ Χιντς απεβίωσε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού ατυχήματος. Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμα προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσες πολλές επιτυχίες, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που άγγιξε τις καρδιές τόσων πολλών. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή όλων».
O frotman των Opeth, Μίκαελ Άκερφελντ, αποχαιρέτισε μέσω της σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook τον Μπρεντ Χιντς:
«Ο Μπρεντ Χιντς έφυγε. Ένας απίστευτος μουσικός. Μια δύναμη της φύσης. Ο φίλος μας. Ο φίλος μου. Έμαθα τα νέα σήμερα από τα παιδιά των Mastodon, ενώ έπινα καφέ με τη μητέρα μου και τον σύντροφό της. Μιλούσαν για τα σχέδιά τους για το Σαββατοκύριακο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγαν. Ήμουν (και είμαι ακόμα) συγκλονισμένος από το σοκ. Επικοινώνησα με τα παιδιά της μπάντας μου για να τους μεταφέρω τα τραγικά νέα και από τότε το τηλέφωνό μου χτυπάει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τόσα πολλά να πω για τον Μπρεντ. Περάσαμε τόσο πολύ χρόνο μαζί του στα ταξίδια. Θέλω να πιστεύω ότι γνωριστήκαμε αρκετά καλά. Ο Μπρεντ απαιτούσε την προσοχή (και την έπαιρνε) κάθε φορά που έμπαινε στο καμαρίνι ή στο λεωφορείο μας, κάτι που συνέβαινε αρκετά συχνά, θα πρέπει να προσθέσω. Ο Φρεντ και αυτός έπαιζαν μουσική στα παρασκήνια. Τους παρακολουθούσα και τους έβλεπα να κάνουν τα συνηθισμένα τους κόλπα, μέχρι που ο Μπρεντ άρχισε να με αποκαλεί “μπαμπά” και εγώ τον αποκαλούσα “γιε μου”.
Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από αυτόν, τις περισσότερες από τις οποίες μπορώ να συνοψίσω ως “ωραίες στιγμές”. Συχνά μιλούσαμε για το άγχος της σκηνής. Πώς το άγχος μπορεί να είναι καλό, αλλά και αν είναι κακό, πώς μπορεί να εμποδίσει την απόδοσή σου. Η τελευταία αίσθηση εκδηλωνόταν με τη μορφή ενός φανταστικού προσώπου: του “Πίτερ”. Ο Μπρεντ έλεγε: “Ο Πίτερ ήταν στη σκηνή απόψε, και ο μ…. ήταν χάλια”, όταν είχε μια κακή εμφάνιση.
Είναι πολύ νωρίς για να θρηνήσω, υποθέτω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Έμαθα για αυτή την τραγωδία μόλις πριν από 5 ώρες. Είναι κάτι παραπάνω από καταστροφικό και κρίνοντας από τα σχόλια στην ιδιωτική μας ομάδα Opeth, ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της μπάντας.
Η σχέση “πατέρας-γιος” παρέμεινε αναλλοίωτη όλα αυτά τα χρόνια. Τον Μπρεντ τον είδα για τελευταία φορά όταν ήρθε στη συναυλία μας στην Ατλάντα (22 Οκτωβρίου 2024). Μπήκε και είπε “Τι γίνεται, παππού;”. Είναι μια πολύ, πολύ φωτεινή ανάμνηση, αλλά τώρα που το σκέφτομαι με κάνει να νιώθω μουδιασμένος από τη θλίψη.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του, τους συναδέλφους του, τους θαυμαστές του και φυσικά, σε όλο το στενό κύκλο των Mastodon. Την απίστευτη μπάντα που συνέβαλε καθοριστικά στο να γνωρίσουμε εμείς και ο κόσμος το φαινόμενο που ήταν ο Μπρεντ Χιντς. Σημειώστε ότι δεν μπορώ ακόμα να γράψω για αυτόν στον αόριστο χρόνο. Ακόμα “υπάρχει”.
Έχω συμπεριλάβει μια φωτογραφία μου και του Μπρεντ από την τελευταία μας περιοδεία μαζί. Δεν θυμάμαι πού τραβήχτηκε, αλλά θυμάμαι ότι τραγουδούσαμε μαζί το 5150 των Van Halen. Έτσι ακριβώς θα τον θυμάμαι. Πάντα.
Μπρεντ Χιντς, ανάπαυσε εν ειρήνη.
Με αγάπη από τους φίλους σου Opeth.
Μίκαελ Άκερφελντ, 21 Αυγούστου 2025
