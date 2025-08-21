Μπρουνέλο Κουτσινέλι: Στο Φεστιβάλ του Τορόντο το ντοκιμαντέρ του Τζουζέπε Τορνατόρε για τον σχεδιαστή
Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Brunello: The Gracious Visionary»
Η εταιρεία πωλήσεων και παραγωγής Twenty-Nine Palms Entertainment, με έδρα το Λονδίνο, ανέλαβε τη διεθνή διάθεση του επερχόμενου ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού σκηνοθέτη Τζουζέπε Τορνατόρε, αφιερωμένου στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι, τον διάσημο Ιταλό σχεδιαστή μόδας που είναι γνωστός ως ο «Βασιλιάς του Κασμίρ».
Η Twenty-Nine Palms, μια νέα εταιρεία που έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Καννών υπό την ηγεσία του πρώην στελέχους των Amazon MGM Studios, Εντοάρντο Μπούσι, θα ξεκινήσει την προώθηση του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Brunello: The Gracious Visionary» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στην αγορά του Τορόντο, σύμφωνα με το Variety.
Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του Μπρουνέλο Κουτσινέλι, ο οποίος από γιος αγρότη κατάφερε να γίνει διευθυντής δημιουργικού και εκτελεστικός πρόεδρος ενός παγκόσμιου brand πολυτελών ειδών, με χρηματιστηριακή αξία μετοχών άνω του 1,5 δισ. δολαρίων.
Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του έργου, πρόκειται για «ένα προσωπικό πορτρέτο του Μπρουνέλο Κουτσινέλι, ενός "φιλοσόφου-σχεδιαστή" που αναγνωρίζεται για την ξεχωριστή ενσωμάτωση των ανθρωπιστικών αξιών, της δεξιοτεχνίας και της ηθικής επιχειρηματικότητας».
Η μουσική του «Brunello: The Gracious Visionary» υπογράφεται από τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι, ενώ στο παρελθόν ο Τορνατόρε είχε συνεργαστεί με τον θρυλικό αείμνηστο συνθέτη Ένιο Μορικόνε, ο οποίος αποτέλεσε και το θέμα του προηγούμενου ντοκιμαντέρ του, «Ennio».
Το νέο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Masi Film, δεν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε ιταλικό φεστιβάλ, αλλά προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στην Ιταλία από την 01 Distribution της RAI Cinema στις 9 Δεκεμβρίου.
Giuseppe Tornatore's documentary on cashmere king Brunello Cucinelli is set for international sales at TIFF. #FilmNews https://t.co/AwsZ1YWmWM— Screen Sourced (@screensourced) August 20, 2025
