Η κόρη της Γουινόνα Τζαντ καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην πατριό της
Η μητέρα μου είναι τόσο πλούσια που μπόρεσε να το κουκουλώσει, είπε η Γκρέις Κέλι
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πρώην σύζυγο της μητέρας της και διάσημης τραγουδίστριας της κάντρι, Γουινόνα Τζαντ, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε η Γκρέις Κέλι, ενώ κατηγόρησε την ίδια ότι προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση.
Η 29χρονη δήλωσε σε συνέντευξή της στην Daily Progress ότι σε ηλικία 10 ετών κακοποιήθηκε από τον D. R. Roach, τον οποίο η Γουινόνα Τζουντ είχε παντρευτεί το 2003. Το ζευγάρι χώρισε το 2007, λίγο μετά τη σύλληψή του στο Τέξας, όταν κατηγορήθηκε για τρεις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 13 ετών. Καταδικάστηκε τελικά για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, χωρίς να αποκαλυφθεί ποτέ επισήμως το όνομα του θύματος.
Η Γκρέις Κέλι υποστήριξε ότι η κακοποίηση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής θεραπείας. «Όταν συνελήφθη και βγήκε στις ειδήσεις, τότε εκείνη πήρε διαζύγιο», είπε για τη μητέρα της. Παράλληλα, κατηγόρησε τη μητέρα της για συγκάλυψη: «Είναι πλούσια η μαμά μου; Ναι, είναι τόσο πλούσια που μπόρεσε να το κρύψει κάτω από το χαλί, να με κακοποιήσει και μετά να το κουκουλώσει. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για τη μαμά μου, αλλά ας πούμε ότι είναι καλή ερμηνεύτρια. Μητέρα δεν υπήρξε ποτέ».
Η Γκρέις Κέλι ανέφερε επίσης ότι σήμερα ζει νηφάλια, έχει στραφεί στη θρησκεία και μένει στο Charlottesville της Βιρτζίνια. «Όλη μου τη ζωή ταξίδευα ψάχνοντας για σπίτι. Από τότε που ήρθα στο Charlottesville και έδωσα τη ζωή μου στον Θεό, είναι πανέμορφο. Το λατρεύω εδώ», σημείωσε.
Η Γκρέις Κέλι είναι κόρη της Γουινόνα Τζουντ και του πρώτου της συζύγου, Arch Kelley III, και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπη με τον νόμο, κυρίως λόγω προβλημάτων εξάρτησης. Το 2018 καταδικάστηκε σε οκταετή κάθειρξη για παραβίαση όρων αποφυλάκισης, ενώ το 2021 φυλακίστηκε ξανά. Το 2022 απέκτησε μία κόρη, την Kaliyah Chanel, την οποία μεγαλώνει πλέον η Γουινόνα Τζουντ, καθώς η Γκρέις Κέλι συνέχισε να έχει νομικά προβλήματα, με πιο πρόσφατες συλλήψεις το 2024.
Η ίδια η Γουινόνα Τζουντ είχε μιλήσει το 2010 στην Όπρα Γουίνφρεϊ για τη σύλληψη του Roach, λέγοντας ότι έμαθε τα νέα στο αεροδρόμιο και αντέδρασε με «ένστικτο προστασίας». «Ήταν εκτός σπιτιού μέσα σε μία ώρα. Του είπα ό,τι μπορούσα να σκεφτώ. Είχα μια στιγμή που τα έβγαλα όλα από μέσα μου, κι έπειτα τελείωσε», είχε αναφέρει. Όσον αφορά το θύμα, είχε δηλώσει: «Το γνωρίζω, αλλά δεν θα μιλήσω. Είναι δική του ιστορία να την πει όταν θα είναι έτοιμο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
