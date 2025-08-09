Στράτος Τζώρτζογλου για τη μητέρα του: Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ, όταν «έφυγε» έχασα κάθε νόημα να ζήσω
Στράτος Τζώρτζογλου για τη μητέρα του: Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ, όταν «έφυγε» έχασα κάθε νόημα να ζήσω
Σε αυτήν αφιέρωσα τη ζωή μου, την καριέρα μου, οτιδήποτε σκεφτόμουνα, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Στο ιδιαίτερο δέσιμο που είχε με τη μητέρα του αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, δηλώνοντας ότι δεν μπόρεσε ποτέ να απογαλακτιστεί. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη υπήρξε το κέντρο της ζωής του, αλλά και της καριέρας του, επηρεάζοντας τις επιλογές του. Μετά τον θάνατό της, εξομολογήθηκε, ένιωσε ότι έχασε κάθε λόγο να ζει και να εργάζεται, ενώ ακόμη και η αγάπη για τον γιο του, δεν μπόρεσε να τον στηρίξει.
«Πρώτη και ανεπανάληπτη και μοναδική που έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή είναι η μάνα μου. Δεν είναι μαζί μου, αλλά είναι μαζί μου όσο ποτέ. Γι’ αυτήν αφιέρωσα τη ζωή μου, την καριέρα μου, οτιδήποτε σκεφτόμουνα – όλες μου τις επιλογές. Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ, αναγνώρισα όμως τα αρνητικά του μη απογαλακτισμού», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», την Παρασκευή 8 Αυγούστου. «Όταν έφυγε έχασα κάθε νόημα να ζήσω, να δουλέψω. Ακόμα και η αγάπη, που αγαπάω τον Αχιλλέα, τον γιο μου, περισσότερο από τον εαυτό μου, ούτε αυτός μπορούσε να με σηκώσει. Και μόνο το Σοφάκι (σ.σ. Σοφία Μαριόλα - σύζυγός του) μου μπόρεσε να αντέξει αυτή την κόλαση την οποία εγώ πέρναγα λόγω του χαμού της μάνας μου», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
«Πρώτη και ανεπανάληπτη και μοναδική που έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή είναι η μάνα μου. Δεν είναι μαζί μου, αλλά είναι μαζί μου όσο ποτέ. Γι’ αυτήν αφιέρωσα τη ζωή μου, την καριέρα μου, οτιδήποτε σκεφτόμουνα – όλες μου τις επιλογές. Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ, αναγνώρισα όμως τα αρνητικά του μη απογαλακτισμού», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», την Παρασκευή 8 Αυγούστου. «Όταν έφυγε έχασα κάθε νόημα να ζήσω, να δουλέψω. Ακόμα και η αγάπη, που αγαπάω τον Αχιλλέα, τον γιο μου, περισσότερο από τον εαυτό μου, ούτε αυτός μπορούσε να με σηκώσει. Και μόνο το Σοφάκι (σ.σ. Σοφία Μαριόλα - σύζυγός του) μου μπόρεσε να αντέξει αυτή την κόλαση την οποία εγώ πέρναγα λόγω του χαμού της μάνας μου», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα