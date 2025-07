Μπίλι Τζόελ: Περίμενα σε όλη μου τη ζωή να γίνω πατέρας, ήταν πολύ σημαντικό για μένα

Για την πατρότητα μίλησε ο Μπίλι Τζόελ , δηλώνοντας πως πάντοτε γνώριζε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα της ζωής του.Ο 76χρονος μουσικός είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του, Χάουαρντ, και όπως αποκάλυψε στο περιοδικό PEOPLE, ήξερε ότι, όταν ερχόταν η δική του σειρά να γίνει γονιός, θα ήθελε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. «Σημαίνει πολλά για μένα, και νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχα πατέρα. Οπότε, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να γίνω πατέρας», είπε χαρακτηριστικά.Ο Τζόελ έχει αποκτήσει την 39χρονη κόρη του, Αλέξα Ρέι, από τον γάμο του με την Κρίστι Μπρίνκλεϊ, ενώ έχει ακόμη δύο κόρες — την 9χρονη Ντέλα και την 7χρονη Ρέμι — με τη σύζυγό του Αλέξις, με την οποία παντρεύτηκε το 2015. «Αγαπώ όλα τα κορίτσια μου. Και, σαν ποιητική δικαιοσύνη, απέκτησα μόνο κόρες φυσικά. Αλλά πραγματικά το απολαμβάνω πολύ. Ήταν κάτι που περίμενα σε όλη μου τη ζωή — και να ‘μαι τώρα εδώ», επισήμανε.Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Billy Joel: And So It Goes», που κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουλίου στο HBO Max, καταγράφεται η πορεία του Τζόελ αλλά και ο τρόπος που τον σημάδεψε το γεγονός ότι ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια, όταν εκείνος ήταν μόλις 8 ετών. Ο Τζόελ μεγάλωσε με τη μητέρα του, Ρόζαλιντ, και την αδερφή του, Τζούντι. Όταν έφτασε στα 20 του, άρχισε να αναζητά τον Χάουαρντ και τελικά τον εντόπισε στη Βιέννη, όπου ζούσε με μια νέα οικογένεια.«Θα ήθελα να είχε νιώσει περήφανος για μένα… αλλά δεν καταφέραμε ποτέ να αναπτύξουμε μια δυνατή σχέση. Ήταν απογοητευτικό», λέει ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ. Η σκηνοθέτις Σούζαν Λέισι επισήμανε πως πολλές από τις αναζητήσεις του στη ζωή σχετίζονταν με την απουσία του πατέρα του. «Της είπα, “Ξέρεις κάτι; Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Έψαχνα τον πατέρα μου”», εξομολογήθηκε ο Τζόελ, κάνοντας λόγο για μια διαδρομή αυτογνωσίας.Ο πέντε φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή του να αποκτήσει παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστευε πως ήταν πολύ μεγάλος για να γίνει ξανά πατέρας. «Το να έχω αυτά τα μικρά παιδιά αυτή την περίοδο της ζωής μου είναι μια πραγματική χαρά», τόνισε μέσα από το ντοκιμαντέρ. «Έχω χρόνο να είμαι μαζί τους. Ήθελα να τους δώσω ό,τι χρειαζόντουσαν από εμένα, οπότε σοβαρεύτηκα πολύ και πήρα την πατρότητα πολύ σοβαρά», κατέληξε.Φωτογραφία: Shutterstock