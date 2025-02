Μπλέικ Λάιβλι: Αποκαλούσε τον Ράιαν Ρέινολντς και την Τέιλορ Σουίφτ «δράκους» της σε μηνύματα που έστελνε στον Μπαλντόνι

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλτνόνι . H 37χρονη ηθοποιός έχει καταθέσει αγωγή κατά του Μπαλτόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισής της, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «It Ends With Us» έχει περάσει στην αντεπίθεση καταθέτοντας αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον εκείνης και του συζύγου της, Ράιαν Ρέιλνολτς.Ωστόσο, οι πρώτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, όπως έκανε γνωστό πριν μερικές ημέρες η Daily Mail, υποδεικνύουν ότι στην αρχή είχαν μια τελείως διαφορετική σχέση , με σωρεία μηνυμάτων και κειμένων που είναι σε εκατοντάδες σελίδες νομικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί, να θέτουν ένα αδιευκρίνιστο ερώτημα: Ποιος φλέρταρε με ποιον;Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Daily Mail, η Λάιβλι σε μηνύματα που αντάλλασσε με τον Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, αλλά και τη στενή της φίλη, Τέιλορ Σουίφτ, ως τους «δράκους» της, ενώ η ίδια παρομοίασε τον εαυτό με την Καλίσι από το «Game of Thrones».«Αν ποτέ βρεις χρόνο να δεις το Game of Thrones, θα εκτιμήσεις το γεγονός ότι είμαι η Khaleesi και, όπως κι εκείνη, τυχαίνει να έχω μερικούς δράκους. Για καλό ή για κακό, αλλά συνήθως για καλό. Γιατί οι δράκοι μου προστατεύουν και αυτούς για τους οποίους μάχομαι. Έτσι, στην πραγματικότητα, όλοι επωφελούμαστε από αυτά τα υπέροχα τέρατά μου. Και εσύ επίσης, αυτό μπορώ να σου το υποσχεθώ», φέρεται να έγραψε η Μπλέικ Λάιβλι σε μήνυμα που έστειλε στον Μπαλντόνι.

Στην αγωγή του, ο Μπαλντόνι υποστηρίζει ότι οι «δράκοι» στους οποίους αναφέρεται η Λάιβλι είναι ο Ρέινολντς και η Τέιλορ Σουίφτ, στενή φίλη του ζευγαριού.

H δίκη της Λάιβλι και του Μπαλντόνι έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026. Ο δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, Λιούις Τζ. Λίμαν, όρισε επίσης συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, καλώντας τους δικηγόρους των δύο πλευρών να συζητήσουν ζητήματα δημοσιότητας και συμπεριφοράς, πριν από τη δίκη.