Σάκης Κατσούλης: «Δεν έχω την εμπειρία να διαχειριστώ την παρουσίαση ενός ριάλιτι»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cuunorsoxo7t)

Τονσυνάντησε η κάμερα του «Καλοκαίρι yes» στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του από τις καλοκαιρινές του διακοπές.«Πάλι; Back to back σε παιχνίδι; Δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε» απάντησε αρχικά για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο νέα ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, «I am a celebrity get me out of here».Επίσης, σχολίασε το γεγονός ότι ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει το νέο ριάλιτι, λέγοντας: «Εξαιρετικός σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα και σαν παρουσιαστής».Σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο παρουσιαστή σε κάποια εκπομπή, ο Σάκης Κατσούλης ανέφερε: «Δεν μπορώ να φτάσω ακόμα τόσο ψηλά, σε παρουσίαση. Σαν παίκτης ριάλιτι έχω μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έχω την εμπειρία να διαχειριστώ την παρουσίαση ενός ριάλιτι. Δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, οπότε δεν νομίζω».